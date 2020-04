Quartiere per quartiere, negozio per negozio: dove trovare le mascherine a Bergamo

Arrivate nei quartieri di Bergamo le mascherine da distribuire gratuitamente nei negozi: tre per persona. In ogni esercizio 500 le mascherine distribuite dal Comune. Centomila nel primo giorno, lunedì, mentre altre centomila verranno date martedì (leggi).

Ecco dove potete trovarle, quartiere per quartiere

Boccaleone: Supermercato via Capitanio, 8/A

Boccaleone: Farmacia Clementina, via Borgo Palazzo, 141

Boccaleone: Farmacia Lorenzelli, via G. Rosa, 27

Boccaleone: Frutta e Verdura L’Angolo dell’Ortofrutta, via Capitanio, 1

Boccaleone: Panificio F.lli Marchesi via Capitanio, 1

Boccaleone: Supermercato Carrefour, via Borgo Palazzo, 149

Boccaleone: Supermercato MD, via Borgo Palazzo, 193

Boccaleone: Tabaccheria via Borgo Palazzo, 143

Boccaleone: Edicola via Rosa via Gabriele Rosa, 18

Boccaleone: Tabaccheria Barone via Gabriele Rosa, 47

Borgo Palazzo – Alle Valli: Alimentari L’Agrumeto SNC via Pinamonte da Brembate, 1/A

Borgo Palazzo – Alle Valli: Alimentari G&G Delizie Siciliane di Caruso Gianluca via Borgo Palazzo, 31

Borgo Palazzo – Alle Valli: Panificio Alimentari Pane in galleria di Angioletti via Borgo Palazzo, 90

Borgo Palazzo – Alle Valli: Alimentari Km 0 La Terza Piuma via Divisione Tridentina, 6/B

Borgo Palazzo – Alle Valli: Edicola 41 di Pezzotta Alessandro via Borgo Palazzo, 100

Borgo Palazzo – Alle Valli: Edicola Ciasco piazza sant’Anna

Borgo Palazzo – Alle Valli: Erboristeria Il Giardino dei Rimedi via Borgo Palazzo, 40

Borgo Palazzo – Alle Valli: Farmacia Sant’Anna piazza Sant’Anna, 2

Borgo Palazzo – Alle Valli: Farmacia Via Camozzi – dott. Visigalli via Camozzi, 138

Borgo Palazzo – Alle Valli: Farmacia Borgo Palazzo – dott. Bialetti via Borgo Palazzo, 83

Borgo Palazzo – Alle Valli: Frutta e Verdura Brivio Piera piazza Sant’Anna, 2

Borgo Palazzo – Alle Valli: Frutta e Verdura I Frutti del Sole via Noli, 10/B

Borgo Palazzo – Alle Valli: Frutta e Verdura Fresco Frutta&Verdure via Borgo Palazzo, 80/D

Borgo Palazzo – Alle Valli: Frutta e Verdura Home Fruit Bergamo via Borgo Palazzo, 85

Borgo Palazzo – Alle Valli: Gastronomia Pastificio del Borgo via Borgo Palazzo, 85/A

Borgo Palazzo – Alle Valli: Foto Ottica Skandia via Borgo Palazzo, 102/104

Borgo Palazzo – Alle Valli: Ottica Crotti Danilo di Crotti Federica & C. via Borgo Palazzo, 28

Borgo Palazzo – Alle Valli: Panificio Nessi Il Dolce Artigiano via Borgo Palazzo, 32

Borgo Palazzo – Alle Valli: Panificio Alimentari F.lli Marchesi via Borgo Palazzo, 104

Borgo Palazzo – Alle Valli: Panificio Alimentari Vanotti SRL via Ghislandi, 1

Borgo Palazzo – Alle Valli: Panificio Alimentari Antico Forno Dal Fornaio di Reguzzi Gabriele via Camozzi, 166

Borgo Palazzo – Alle Valli: Pescheria Rossi & C. via Borgo Palazzo, 83

Borgo Palazzo – Alle Valli: Zoo-Agricola S.n.c. via Borgo Palazzo, 90

Borgo Palazzo – Alle Valli: Supermercato Pam Local Borgo Palazzo via Borgo Palazzo, 35

Borgo Palazzo – Alle Valli: Supermercato Il Gigante via Bono, 4

Borgo Palazzo – Alle Valli: Tabaccheria Perico Monica via Borgo Palazzo, 82/C

Borgo Palazzo – Alle Valli: Tabaccheria Smokbar di Maver Giorgio via Borgo Palazzo, 48

Borgo Santa Caterina: Supermercato Carrefour via Borgo Santa Caterina, 2

Borgo Santa Caterina: Frutta e Verdura Personeni Maria via Suardi, 19

Borgo Santa Caterina: Panificio Bellini di Orietta e Pierangelo via Codussi, 28

Borgo Santa Caterina: Panetteria Scainelli “Ol Forner” via Borgo Santa Caterina, 62

Borgo Santa Caterina: Il Bio di Francesca via Borgo Santa Caterina, 9/D

Borgo Santa Caterina: Macelleria Coffetti via Borgo Santa Caterina, 52

Borgo Santa Caterina: Alimentari Punto Natura via Borgo Santa Caterina, 66

Borgo Santa Caterina: Edicola 32 via Cesare Battisti, 2

Borgo Santa Caterina: Frutta e Verdura L’orto di Gisa via Suardi, 1/B

Borgo Santa Caterina: Borlotti Frutta e Verdura via Borgo Santa Caterina, 72

Borgo Santa Caterina: Farmacia di Borgo Santa Caterina Via Borgo Santa Caterina, 83/B

Borgo Santa Caterina: Panificio Carnerini Via Borgo Santa Caterina, 76

Borgo Santa Caterina: Tabaccheria 18 Via Borgo Santa Caterina, 51/A

Borgo Santa Caterina: Supermercato Despar Via Suardi, 72

Borgo Santa Caterina: Mangimi Giavazzi Via Corridoni, 7

Borgo Santa Caterina: Farmacia Mandelli Via Sauro, 14

Campagnola: Farmacia Campagnola via Campagnola, 25

Campagnola: Panificio Simona Milesi via Campagnola, 8

Campagnola: Supermercato iN’S via Stendhal, 3

Campagnola: Edicola Varischetti Daniela via Campagnola, 8

Carnovali: Frutteto San Bernardino via San Bernardino, 102

Carnovali: Supermercato Coop via Autostrada

Carnovali: Acqua & Sapone via Pietro Spino, 15/B

Carnovali: Supermercato Eurospin via Pietro Spino, 10

Carnovali: Edicola Gamba via Carnovali, 41

Carnovali: Tabaccheria La bottega dei piaceri via San Bernardino, 103

Carnovali: Supermercato Esselunga via San Bernardino, 24

Carnovali: Alimentari Celiachia Point Bergamo via Spino 33/a

Celadina: Farmacia Celadina via Celadina, 1

Celadina: Farmacia Ambrogina via Daste e Spalenga, 26

Celadina: Alimentari Galessi via Celadina, 36

Celadina: Panificio Longaretti via Celadina, 38/39

Celadina: Siamo alla frutta via Daste e Spalenga, 32

Celadina: Animalia via Borgo Palazzo, 219

Celadina: Lavanderia Acqua e Sole via Daste e Spalenga, 16

Centro Papa Giovanni XXIII: Alimentari Danubiana Market via Bonomelli, 13

Centro Papa Giovanni XXIII: Farmacia Mariani dott. Paolo via Angelo Maj, 2

Centro Papa Giovanni XXIII: Supermercato Carrefour via Tiraboschi, 53

Centro Papa Giovanni XXIII: Alimentari Bye Nessi piazzale Autolinee

Centro Papa Giovanni XXIII: Panificio Alimentari Nessi Porta Nuova Largo Porta Nuova, 5

Centro Papa Giovanni XXIII: Panificio Scainelli R. & A. via Camozzi, 98

Centro Papa Giovanni XXIII: Tabaccheria con edicola Mazzoleni Nicola via Camozzi, 54

Centro Pignolo: Gastronomia Bufala Più via Tasso, 1/A

Centro Pignolo: Panificio Scainelli Pietro via Camozzi, 98

Centro Pignolo: Frutta e Verdura Piccole Gioie via Pignolo, 16

Centro Pignolo: Alimentari Cantoni via Masone, 4

Centro Pignolo: Gastronomia Benigni via Masone, 3

Centro Pignolo: Supermercato PAM via Camozzi, 115

Centro Pignolo: Frutta e Verdura Livio Bresciani via Masone, 5

Centro Pignolo: Farmacia Sangalli via Tasso, 28

Centro Pignolo: Supermercato Carrefour via Tasso, 21

Centro Pignolo: Prodotti per la pulizia Tigotà via Camozzi, 125:

Centro Pignolo: Parafarmacia Officina Natura via Verdi, 16

Centro Pignolo: Panificio via Antonio Locatelli, 24

Centro Pignolo: Frutta e Verdura Le Primizie di Giuliana via Masone, 1

Centro Pignolo: Panificio Zero Bakery via Masone, 2

Centro Pignolo: Alimentari La Botiga via Pignolo, 89/B

Centro Pignolo: Latteria Ol Formager via San Tommaso, 100

Centro Pignolo: Forno Fassi via San Tommaso, 100/A

Centro Pignolo: Tabaccheria via Cesare Battisti, 1

Centro Pignolo: Erboristeria Antichi Profumi piazzetta Santo Spirito, 4

Centro Pignolo: Edicola via Tasso, 44

Centro Pignolo: Edicola largo Belotti

Centro Pignolo: Tabaccheria piazzetta Santo Spirito, 23 500

Centro Pignolo Edicola via Masone 500

Centro Pignolo Tabaccheria via Antonio Locatelli, 3

Centro Pignolo: Tabaccheria via Camozzi, 52

Centro Pignolo: Tabaccheria via Pignolo, 91

Centro Pignolo: Tabaccheria Sentierone, 39

Centro Sant’Alessandro: La Bottega del Buongustaio via Borfuro, 14/C

Centro Sant’Alessandro: Negozio Leggero via Palazzolo, 11

Centro Sant’Alessandro: Latteria Pezzotta Pierangela via Moroni, 71

Centro Sant’Alessandro: Frutta e Verdura Pezzotta Lorenzo via Moroni, 109

Centro Sant’Alessandro: Frutta e Verdura Paris Cristian via Broseta, 20

Centro Sant’Alessandro: Frutta e Verdura Fruit Store via G. Manzù (Triangolo)

Centro Sant’Alessandro: Spaccio del Parmigiano via Quarenghi, 20/B

Centro Sant’Alessandro: Lo Schiaccianoci via XX Settembre, 108

Centro Sant’Alessandro: Gastronomia Verdier via Palazzolo, 35

Centro Sant’Alessandro: Forneria Rota via Spaventa, 56

Centro Sant’Alessandro: Panificio Rota Biasetti via Zambonate, 95

Centro Sant’Alessandro: Panificio Pezzotta via Moroni, 53

Centro Sant’Alessandro: Supermercato Conad via Garibaldi, 7

Centro Sant’Alessandro: Parafarmacia dei Mille via Borfuro, 7

Centro Sant’Alessandro: Tabaccheria con edicola Bettoni Paola via S. Bernardino, 29

Centro Sant’Alessandro: Edicola 5 Vie Roby via Zambonate, 68

Centro Sant’Alessandro: Supermercato Carrefour largo Rezzara, 9

Centro Sant’Alessandro: Macelleria Nour di Gueouly Rachid via Quarenghi, 34

Centro Sant’Alessandro: Alimentari Punto Natura via Quarenghi, 36

Centro Sant’Alessandro: Macelleria Said via Quarenghi, 37

Centro Sant’Alessandro: Ottica Rolin via XX Settembre, 58

Città Alta e Colli: Frutta e Verdura di Denicola Annalisa via Colleoni, 3

Città Alta e Colli: Panificio Tresoldi via Bartolomeo Colleoni, 13/A

Città Alta e Colli: Frutta e Verdura Nava Roberto via Bartolomeo Colleoni, 36

Città Alta e Colli: Gastronomia Da Mimmo via Gombito, 26

Città Alta e Colli: Farmacia Piazzoli via Gombito, 10

Città Alta e Colli: Farmacia Guidetti via San Giacomo, 2

Città Alta e Colli: Tabaccheria via Colleoni

Città Alta e Colli: Edicola piazza Mercato delle Scarpe

Colognola: Orto Frutta Eredi di Gino Colombi piazza E. Filiberto, 4

Colognola: Panificio Mascheretti piazza E. Filiberto, 4/A

Colognola: Edicola Gaia via E. Fermi, 9

Colognola: Antico Forno di Grandi Dario via Della Vittoria, 6

Colognola: Macelleria Uno Carni via Della Vittoria, 8

Colognola: Cartoleria Primavera via Enrico Fermi, 6

Colognola: Farmacia Vaghi via Enrico Fermi, 5

Colognola: Alimentari Grano Puro via Goffredo Mameli, 3

Conca Fiorita: Macelleria Santini via G. Crescenzi, 61

Conca Fiorita: Frutta e Verdura Sorelle Cristini via G. Crescenzi, 18

Conca Fiorita: Frutta e Verdura Da Gino via del Lazzaretto, 24

Conca Fiorita: Panificio Capello via del Lazzaretto, 26

Conca Fiorita: Edicola FuoriGioco via del Lazzaretto, 18

Conca Fiorita: Tabaccheria 110 di Baggi Antonella via G. Crescenzi, 35

Grumello: Panificio Rota & Consonni via per Grumello, 64

Grumello: Nuova Farmacia Grumellina via Gabriele Tadino, 2

Longuelo: Farmacia Conca Verde via Mattioli, 24

Longuelo: Frutta e Verdura Il Lupo mangiafrutta via Bellini, 1

Longuelo: Oasi della frutta via Rossini, 2

Longuelo: Panificio Bana via Lochis, 33/A

Longuelo: Alimentari Amina via Rossini, 2/B

Longuelo: Tabaccheria Passera via Longuelo, 61 B

Longuelo: Edicola The new services di Losito via Rossini, 2

Longuelo: Panificio Tresoldi via Mattioli, 24

Loreto: Farmacia Villa via XXIV Maggio, 66

Loreto: Fruttivendolo Plebani Sergio via IV Novembre, 74

Loreto: Supermercato ALDI via XXIV Maggio, 52

Loreto: Panificio Italo Tresoldi – Forno artigianale via XXIV Maggio, 65

Loreto: Fornaio Ghilardi Marcello via Broseta, 83

Loreto: Panificio Forneria Rota – Bergamo via Broseta, 113

Loreto: Macelleria Negozio di alimentari Carminati Lorenzo via Broseta, 114

Loreto: Alimentari Loreto Carni via Broseta, 113/A

Loreto: Farmacia Piazza Varsavia piazza Varsavia, 7

Malpensata: Panificio Bergamo 1 via Zanica, 54/B

Malpensata: Farmacia Malpensata via Zanica, 6/A

Malpensata: Frutta e Verdura Biorto via Carnovali, 95

Malpensata: Edicola Righe e Quadretti via San Giovanni Bosco, 27/D

Malpensata: Lavanderia 33 via San Giovanni Bosco, 33/D

Malpensata: Tabaccheria Giochi e Tabacchi via Zanica, 10/B

Malpensata: Panificio Pasticceria Gamba via San Giovanni Bosco, 25/A

Monterosso: Non solo pane piazza Ampere, 4

Monterosso: Panificio Bellini via G. Galilei, 1

Monterosso: Frutta e Verdura Passione Frutta via Ponte Pietra, 14

Monterosso: Frutta e Verdura Rota Giuseppe via Torricelli, 2

Monterosso: Farmacia Grassi via Tremana, 7

Monterosso: Lavanderia Flavia piazza Ampere, 4/A

Monterosso: Tabaccheria cartoleria Monterosso Viale Giulio Cesare, 55

Redona: Ortofrutta Mirian via Corridoni, 59/E

Redona: Panificio Bellini Via Corridoni, 14

Redona: Panificio Oreni Via Corridoni, 63

Redona: Alimentari Km 0 Alveare Tamarindo

Redona: Alimentari Aristide Giovanzana via Marzanica, 126

Redona: Edicola-Cartoleria Bovio via Corridoni, 79/C

Redona: Alimentari La Cascina Alpina Via Corridoni, 23

Redona: Farmacia Visagalli Via Corridoni, 26

San Paolo: La Frutta di Pesenti Laura via Broseta, 67

San Paolo: Panificio Bergamo Forneria Rota via Broseta, 57

San Paolo: Panificio Bellini Di Mirko E Cinzia S.N.C. via Broseta, 67/A

San Tomaso: Alimentari Panificio Gilardi via S. Tomaso de’ Calvi, 3

San Tomaso: Tabaccheria di Vaccaro Eugenio via Flaminio Cerasoli, 20

San Tomaso: Alimentari Globus Market via Flaminio Cerasoli, 28

San Tomaso: Panificio Bugan Farina via S.Bernardino, 135

San Tomaso: Lavanderia Lavabel via S.Bernardino, 99

San Tomaso: Tabaccheria Venturini Alberto via S. Bernardino, 93

San Tomaso: Cibo per Animali Italpet Bergamo via dei Caniana, 8

San Tomaso: Tabaccheria Facoetti & Good Time Cafè via Giovanni Battista Moroni, 245

Santa Lucia: Farmacia Santa Lucia via dello Statuto, 25

Santa Lucia:Frutta & Verdura di Guariglia Matteo via dello Statuto, 16

Santa Lucia: Panificio Rota Alberto via dello Statuto, 19

Santa Lucia: Salumeria Mazzoleni via dello Statuto, 16/B

Santa Lucia: Ortofrutta Bibì e Bibò di Solfa Fabio via Mazzini, 14/A

Valtesse San Colombano: Panificio No Glutine Fresco senza Glutine via A. Bossi, 10

Valtesse San Colombano: Supermercato Carrefour via Mafalda da Savoia, 4

Valtesse San Colombano: Farmacia Venturini via Ruggeri da Stabello, 8/A

Valtesse Sant’Antonio / Valverde: Frutta e Verdura I Monelli via Baioni, 76

Valtesse Sant’Antonio / Valverde: Frutta e Verdura Fidanza Silvana via Maironi da Ponte, 56

Valtesse Sant’Antonio / Valverde: Frutta e Verdura Forcella Elena via Ruggeri da Stabello, 72

Valtesse Sant’Antonio / Valverde: Farmacia Valtesse via Ruggeri da Stabello, 57

Valtesse Sant’Antonio / Valverde: AnimaliAmici via Ruggeri da Stabello, 88

Villaggio Sposi: Gastronomia C’era una volta via Giovanni Battista Moroni, 365

Villaggio Sposi: Farmacia Giassi via per Curnasco, 16

Villaggio Sposi: Parafarmacia Farmalogica via Promessi Sposi, 19/C

Villaggio Sposi: Alimentari WHYNOT Ciborobico via Promessi Sposi, 24/A

Villaggio Sposi: Panificio Italo Tresoldi via Ferruccio Galmozzi, 12/H

Villaggio Sposi: Tabaccheria, Edicola, Ricevitoria, Pacifico Via Promessi Sposi, 31

Villaggio Sposi: Alimentari Vitabella Via Sant’Ambrogio, 19

Villaggio Sposi: Frutta e Verdura Demetra Organismo Agricolo Via F. D. Guerrazzi, 22