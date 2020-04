Maxi Zoo e Balzoo, collaborazione per la consegna a domicilio a Bergamo

In un momento complesso come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia Covid-19, Maxi Zoo sostiene tutte quelle persone che faticano a fare la spesa per il proprio amico a quattro zampe e stringe una collaborazione con Balzoo-Banco Italiano Zoologico Onlus, l’associazione che raccoglie e distribuisce alimenti alle strutture che assistono cani e gatti in difficoltà o abbandonati.

Maxi Zoo e l’instancabile rete di volontari Balzoo, si impegnano per supportare chi in questa situazione si trova in difficoltà nel prendersi cura del proprio pet grazie ad un nuovo servizio di consegna gratuita a domicilio di prodotti alimentari e beni di prima necessità (come lettiere o medicinali) per gli animali domestici nella città di Bergamo e provincia (in provincia entro un raggio di 20 km dal capoluogo).

“Da sempre Maxi Zoo è impegnata per migliorare e rendere felice la vita degli animali. Una filosofia che ci ispira ogni giorno ma che, ancor di più in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, deve guidare le nostre azioni – commenta Luca Rotunno, purchasing&marketing director di Maxi Zoo Italia -. Per questo siamo orgogliosi di collaborare da tanti anni con un’importante realtà come Balzoo per offrire un servizio che possa aiutare le persone a prendersi cura dei propri amici pet”.

“L’impegno di Balzoo a sostegno delle famiglie con animali deve essere ancora più presente in momenti di emergenza come questo” commenta Luigi Griffini, presidente nazionale Banco Italiano Zoologico Onlus.

Tutti coloro che hanno più di 70 anni e sono impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione potranno contattare i volontari di Balzoo al numero 02-40030362 per usufruire del servizio.

Dopo le opportune verifiche di corrispondenza ai criteri da parte dell’associazione, i volontari si occuperanno dell’acquisto dei prodotti presso alcuni selezionati negozi Maxi Zoo, dove sarà possibile beneficiare anche di uno sconto pari al 10% dell’importo della spesa.

La consegna avverrà nel rispetto delle disposizioni vigenti.