Al via la settimana che ci porta alla Pasqua. Un’altra settimana in cui poco ci importa del tempo che farà là fuori mentre noi stiamo tappati in casa. Forse però un po ‘ di sole ci aiuta a non ingrigirci ulteriormente.Vediamo come saranno le prossima ore a Bergamo e in provincia con Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Una robusta struttura anticiclonica interesserà per tutta la settimana l’Europa centrale e meridionale, tenendo lontane le perturbazioni atlantiche e garantendo generali condizioni di bel tempo.

Il centro dell’alta pressione è posizionato nella giornata odierna sull’Europa orientale, mentre nei prossimi giorni un nuovo massimo è atteso sull’Europa centro/occidentale e determinerà un ulteriore rinforzo del campo altopressorio anche sulla Lombardia, dove assisteremo a giornate soleggiate almeno fino a domenica. Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento tra lunedì e martedì e rimarranno superiori ai 20 gradi sulle zone di pianura per diversi giorni.

Lunedì 6 aprile 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio possibile formazione di qualche nuvola sulle Prealpi bergamasche e bresciane, sereno o poco nuvoloso altrove. Nella sera e nella notte generali condizioni di bel tempo.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 5 e 7 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

Martedì 7 aprile 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio persistono generali condizioni di bel tempo con solo qualche annuvolamento sulle Prealpi. Nella sera e nella notte qualche nuvola in arrivo sull’ovest della regione e sulle Prealpi, ma sempre all’interno di generali condizioni di bel tempo.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori sulla bassa pianura.

Mercoledì 8 aprile 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio possibile formazione di qualche nuvola sulle Prealpi bergamasche e bresciane, sereno o poco nuvoloso altrove. Nella sera e nella notte generali condizioni di bel tempo con solo qualche nuvola possibile su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 21 e 23 °C.