Il vescovo Beschi ai sacerdoti: rinunciate a 3 mensilità per un fondo di solidarietà alle famiglie

Nella Domenica delle Palme, inizio della Settimana Santa, il vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha indirizzato ai sacerdoti della diocesi una lunga e accorata lettera nella quale esprime la sua profonda riconoscenza, rinnova la sua paterna vicinanza, ricorda con affetto i defunti e loda il Signore per i guariti, e apre una condivisione di attenta riflessione sul futuro perché, “se tutto non sarà più come prima”, anche la Chiesa deve guardare a se stessa e “interrogarsi evangelicamente e comunitariamente”.

A questo riguardo, oltre alle “consegne” ai sacerdoti, nella lettera il vescovo Francesco lancia due proposte significative per il bene comune. La prima è un importante segno di responsabilità sociale e di donazione, chiedendo ai sacerdoti di offrire tre mensilità.

Precisa: “Mentre la pandemia manifesta qualche indizio di rallentamento, vediamo profilarsi problemi sociali ed economici enormi. Tutto prospetta sfide impressionanti e molto impegnative. Già al tempo della crisi economico-finanzaria – in occasione della canonizzazione di Papa Giovanni – avevo proposto di offrire una nostra mensilità a favore delle famiglie, dei disoccupati e dei poveri. Oggi la crisi che si prospetta non è minore. La Diocesi sta lavorando al progetto di un fondo di solidarietà che testimoni la prossimità della Chiesa in tutte le sue articolazioni, particolarmente nei confronti della famiglia, del mondo del lavoro, delle nostre istituzioni educative e assistenziali e dei poveri. Propongo di rinunciare a tre nostre mensilità: è un sacrificio forte. Mi sembra importante che come abbiamo rappresentato la nostra vicinanza a tutti in queste settimane, lo facciamo con un gesto significativo, perché molto esigente, anche per il prossimo futuro”.

La seconda è una celebrazione per ricordare tutti i defunti. “A tempo debito, condizionato dalle disposizioni del Governo – dice – vorrei celebrare, possibilmente al Cimitero monumentale della città, un’Eucaristia per tutti i defunti. Mi sembra opportuno che questo avvenga anche in ogni parrocchia: ogni famiglia si accorderà quindi con i propri sacerdoti per la messa esequiale dei propri cari”.