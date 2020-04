Coronavirus, “prosegue la costante riduzione”: 103 bergamaschi nuovi contagiati

“Prosegue la costante riduzione ma non siamo ancora di fronte a un crollo dei contagi”. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera presenta così i dati sull’emergenza Covid di lunedì 6 aprile.

Entrando nello specifico, in Lombardia si contano un totale di 51534 contagiato sul territorio, 1089 in più rispetto a ieri. 1914 i ricoverati non in terapia intensiva, 95 in meno del giorno precedente.

Poi spazio ai dati delle province. 9815 il totale dei contagiati a Bergamo e provincia, con un incremento di 103 rispetto a ieri. In città sono invece 15 i nuovi positivi.

“Prosegue il lento e costante miglioramento dei dati – ha commentato Gallera – . Siamo soddisfatti ma ricordiamo ancora che non bisogna abbassare la guardia. Gli sforzi che abbiamo fatto e che stiamo facendo stanno dando i loro frutti, ma non fermiamoci. Anzi, prepariamoci a una Pasqua diversa dal solito. Senza gite fuori porta ma con un bel pranzo in famiglia, preparato da noi”.

Il vice presidente Fabrizio Sala ha poi raccomandato di scaricare l’applicazione con i questionario per segnalare la situazione dei contagi in Lombardia.