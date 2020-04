Bergamo, arrivate le prime mascherine ai commercianti di Colognola

Come promesso dal sindaco Giorgio Gori, nella mattinata di lunedì 6 aprile sono state consegnate negli esercizi commerciali le prime mascherine acquistate dal Comune per far fronte all’emergenza e consentire ai cittadini di poter uscire di casa, come disposto da Regione Lombardia, solo con adatte protezioni.

“Il Comune di Bergamo – aveva annunciato domenica il sindaco – ha deciso di acquistarne 200.000 (grazie anche alle donazioni) e a partire da da domani (lunedì 6 aprile) le distribuirà gratuitamente ai cittadini che ne sono privi attraverso la rete dei 200 negozi di vicinato”.

La prima tranche è arrivata nel quartiere di Colognola, con l’indicazione a consegnarne tre per ogni persona.

Le mascherine, gratuite, sono arrivate ai seguenti commercianti:

– 500 mascherine a Orto Frutta Eredi di Gino Colombi

– 500 mascherine a Panificio Mascheretti

– 500 mascherine a Edicola Gaia

– 500 mascherine a Antico Forno di Grandi Dario

– 250 mascherine a Uno Carni

– 500 mascherine a Farmacia Vaghi

– 500 mascherine a Grano Puro/Rete Sociale