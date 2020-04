“Quando dico Nembro penso a…”, il video degli abitanti per reagire al dolore

“Quando dico Nembro penso a…”. È il progetto lanciato dall’amministrazione comunale del paese più colpito dall’epidemia di coronavirus. Un video di pochi ma intensi minuti, dove gli abitanti raccontano cosa significa per loro Nembro. I protagonisti del filmanto sono mamme e bambini, anziani e giovani, sacerdoti e amministratori.

“Tantissime persone in poche ore l’hanno già visto – spiega il sindaco Claudio Cancelli -. È bellissimo ed emozionante, un modo per dirci il valore che ha Nembro per noi tutti. Aiuta a vivere questo tempo difficile e a pensare in modo positivo per il futuro, insomma a darci una spinta per reagire alle avversità. Ne abbiamo proprio bisogno”.