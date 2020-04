Vediamo che tempo fa con Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo.

Domenica 5 aprile 2020

Tempo Previsto: In mattinata abbastanza soleggiato con alcuni passaggi di nubi medio-alte tra Varesotto, Comasco, Brianza e Milanese.

Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato con qualche cumulo pomeridiano a ridosso dei rilievi alpini e prealpini.

In serata su tutta la regione cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Qualche annuvolamento isolato solo su alto Lario e Valchiavenna.

Temperature: Minime in leggero aumento e comprese tra 4/7°C (fino a 9°C nei grandi centri urbani); Massime stazionarie e comprese tra 17/20°C.

Zero termico nelle ore centrali del giorno intorno a 2300/2400m.

Venti: al piano fino al mattino presto e di nuovo a sera brezze per lo più deboli dal settore NORD, in giornata brezze deboli o a tratti sostenute oscillanti tra SE e SSW.

Attorno a 1500m vento moderato dal settore EST con raffiche fino a 40Km/h.

Attorno a 3000m vento moderato dal settore EST con raffiche fino a 45-50Km/h.

Lunedì 6 aprile 2020

Tempo Previsto: Nottetempo poco nuvoloso o in parte nuvoloso lungo le Prealpi (dal Verbano alle Orobie), su Valchiavenna e Bassa Valtellina. Sul resto della regione sereno o quasi serano.

Dal mattino fino a sera su tutta la regione cielo quasi sereno o poco nuvoloso con modesti annuvolamenti cumuliformi lungo i rilievi alpini e prealpini nelle ore più calde del giorno.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 4/7°C (fino a 9°C nei grandi centri urbani); Massime in ulteriore leggero aumento e comprese tra 18/21°C.

Zero termico nelle ore centrali del giorno intorno a 2200/2300m.

Venti: al piano brezze deboli o a tratti sostenute: fino al mattino presto e di nuovo a sera da NE, in giornata da SSE.

Attorno a 1500m vento moderato dal settore EST con raffiche fino a 35-40Km/h.

Attorno a 3000m vento moderato dal settore SE con raffiche fino a 30-35Km/h.

Martedì 7 aprile 2020

Tempo Previsto: Fino alla tarda mattinata su tutta la regione quasi sereno o poco nuvoloso con qualche passaggio di nubi in altitudine specie sulla Lombardia Occidentale.

Dal pomeriggio fino a sera cielo poco nuvoloso o in parte nuvoloso con passaggi nuvolosi in altitudine più frequenti sulla Lombardia Occidentale ed in particolare su Verbano, Varesotto, Comasco, Lario e Valchiavenna.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 4/7°C (fino a 9°C nei grandi centri urbani); Massime in lieve aumento e comprese tra 19/22°C.

Zero termico nelle ore centrali del giorno intorno a 2500/2600m.

Venti: al piano brezze deboli o a tratti sostenute: fino al mattino presto e di nuovo a sera da NE, in giornata dal settore SE.

Attorno a 1500m brezze sostenute dapprima da NE, dal pomeriggio di nuovo da EST.

Attorno a 3000m brezze sostenute a tratti vento moderato dal settore EST con rffiche fino a 30Km/h.