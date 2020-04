La Valle Imagna fa squadra: a Sant’Omobono distribuite 3.500 mascherine

La Valle Imagna fa squadra per affrontare l’emergenza Coronavirus. Artigiani, commercianti e cittadini si sono uniti per procurare le mascherine, dispositivi di protezione individuali utili per evitare il contagio.

L’iniziativa è stata lanciata da Veneta Cucine Bergamo di Vanessa Frosio e dalla Pro Loco di Fuipiano Valle Imagna a cui poi si sono affiancati artigiani, commercianti e cittadini (non solo di Sant’Omobono) dando vita al gruppo “Insieme…si può“. Grazie all’impegno di questa rete solidale complessivamente sono state reperite 3.500 mascherine che il gruppo alpini con il sindaco Ivo Sauro Manzoni ha distribuito a tutte le famiglie di Sant’Omobono casa per casa, ai volontari della Croce Rossa e di altre associazioni del paese, ai carabinieri e a diverse attività commerciali.

Le mascherine, lavabili più volte e idrorepellenti, sono prodotte da Artemisia, un’azienda di abbigliamento intimo di Mantova che ha riadattato la sua produzione per realizzare questi presidi.

In un post su Facebook Vanessa Frosio scrive: “È un piccolo gesto per farvi sentire tutta la nostra vicinanza: insieme ce la faremo. Invitiamo comunque la popolazione a stare in casa e uscire con la mascherina solo in caso di necessità”.