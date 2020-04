Gori: “Acquistate 200mila mascherine, le distribuiremo ai cittadini”

L’ordinanza della Regione Lombardia stabilisce l’obbligo di usare la mascherina per chi esce di casa. “Peccato che le mascherine non si trovino, se non a caro prezzo – spiega il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in un video su Facebook -. Dalla Protezione Civile e dalla Regione fino ad oggi non ne sono arrivate. Il Comune di Bergamo ha dunque deciso di acquistarne 200.000 (grazie anche alle donazioni) e a partire da da domani le distribuirà gratuitamente ai cittadini che ne sono privi attraverso la rete dei 200 negozi di vicinato”.

Le prime centomila in arrivo sono tutte chirurgiche e certificate. Entro lunedì arriverà in città la seconda parte dell’ordine. A favorire l’acquisto è stato il Manager bergamasco di PwC Matteo Drago, che si è fatto parte attiva perché potesse avvenire la transazione: a recuperare le mascherine la ditta Fratelli Zambetti di Leffe, parte del gruppo Save The People di cui è anima il politico bergamasco Paolo Franco.

Le 200mila mascherine saranno distribuite (a partire da lunedì mattina) ai quasi 200 negozi di vicinato aperti in città: gli esercenti potranno poi consegnare al massimo tre mascherine a coloro che ne saranno sprovvisti. In parole povere: quando i cittadini andranno a fare la spesa, i negozianti della città potranno dar loro gratuitamente una mascherina. Per le persone over65 che vivono sole, sarà il Comune di Bergamo a provvedere: basta chiamare il numero già messo a disposizione dall’Amministrazione in queste settimane di emergenza Coronavirus, 3420099675. La Polizia Locale eseguirà dei controlli – anche in borghese – per verificare la corretta ed equa distribuzione, ma soprattutto che qualche cittadino non approfitti della situazione.

Il sindaco Gori sottolinea che le mascherine “servono per chi non le ha, non fatene incetta e soprattutto non sottraetele a chi ne ha bisogno”. E ancora: “Mascherine obbligatore non significa che possiamo uscire tranquillamente: restiamo in casa e usciamo solo se strettamente necessario”.