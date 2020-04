Coronavirus, scuola: tutti promossi? “No, mortifica chi s’è impegnato” “Sì, è ragionevole”

Divide e fa discutere la bozza del decreto legge che potrebbe essere approvato a breve che deciderà come deve finire l’anno scolastico.

La data spartiacque è il 18 maggio: se si riuscirà a tornare a scuola entro allora, per l’esame di maturità e l’esame di terza media si aprirà uno scenario. Altrimenti ce ne sarà un altro che stravolgerà ancora di più questi esami finali. Per tutti i maturandi, comunque, è prevista l’ammissione all’esame mentre per tutti gli studenti ci sarà l’automatica ammissione all’anno successivo.

Abbiamo chiesto a due autorevoli docenti di Bergamo, Marco Cimmino e Clementina Gabanelli, di esprimersi e dare un giudizio su questa scelta. Ecco i loro pareri.

