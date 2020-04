Coronavirus, Gallera: “A Bergamo 9.712 positivi, più 124 casi in un giorno”

Sono 9.712 i positivi al coronavirus in provincia di Bergamo. Un aumento contenuto, di 124 casi rispetto alla giornata precedente. Lo fa sapere l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera nel corso della conferenza in programma domenica 5 aprile per fare il punto sull’emergenza.

“In tutta la Regione – ha detto Gallera – i dati sono confortanti, Bergamo e Brescia si sono quasi fermate. A Milano

non siamo ancora riusciti a dare un indirizzo a questa linea”.

In Lombardia sono complessivamente 50.445 i positivi (+1.337). Nell’analizzare i numeri forniti dalla Regione bisogna sempre tenere presente che si sta parlando dei casi emersi dai tamponi, non di quelli sommersi.

Durante la conferenza è stato anche annunciato l’acquisto di tre milioni e 300 mila mascherine che saranno distribuite in Lombardia da lunedì 6 aprile. A Bergamo ne sono destinate 360 mila.





Leggi anche Coronavirus Il numero verde della Croce Rossa per chi è rimasto senza medico di famiglia