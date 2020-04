Anche se non possiamo uscire, se non in casi di necessità, guardiamo al cielo e vediamo che tempo farà.

Le previsioni sono di Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo.

L’esteso promontorio anticiclonico, che dalla penisola iberica interesserà l’intero territorio occidentale europeo, andando a lambire, con il suo settore settentrionale l’Islanda, giungerà sulla nostra penisola. La traslazione del promontorio suddetto, spingerà la saccatura presente sul settore centrorientale europeo, fin sul mediteranneo orientale, isolando un minimo decisamente instabile, tra le estreme regioni meridionali e, con effetti più marcati, sul Peloponneso. Sulla nostra regione condizioni di tempo stabile con sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Temperature in graduale aumento.

Sabato 4 aprile 2020



Tempo Previsto: Condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al mattino irregolarmente nuvoloso su Alta Valtellina e Alta Valchiavenna, tendente a divenire sereno o poco nuvoloso nel corso della giornata. Cielo irregolarmente nuvoloso, da metà mattina, lungo tutta la fascia prealpina con nuvolosità più consistente su prealpi bresciane, in dissolvimento dal tardo pomeriggio.

Temperature: In pianura: Minime in leggero aumento e comprese tra +2/+5 °C; Massime in ulteriore leggero aumento e comprese tra 17/19 °C.

Zero termico intorno a 1800/1900 m.

Venti: Al mattino deboli variabili, tendenti nel corso della giornata a disporsi dai quadranti meridionali su aree centro settentrionali della regione orientali, con temporanei rinforzi pomeridiani, su Oltrepo e fascia meridionale della regione.

Deboli dai quadranti orientali, in montagna a 1500 m.

Domenica 5 aprile 2020

Tempo Previsto: Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su aree pianeggianti. Nuvolosità irregolare lungo i rilievi centro orientali della regione, più consistente su Valchiavenna, in parziale attenuazione nel corso della giornata. Sviluppo di nuvolosità cumuliforme durante le ore più calde sui rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomenologia associata.

Temperature: In pianura: Minime in aumento e comprese tra +5/+7 °C; Massime comprese tra 17/19 °C.

Zero termico intorno a 1700 m.

Venti: Deboli orientali. Temporanei rinforzi su Oltrepo e fascia meridionale della regione. Deboli dai quadranti meridionali, tendenti dal tardo pomeriggio a ruotare e a disporsi da sud, in montagna a 1500 m.

Lunedì 6 aprile 2020

Tempo Previsto: Permangono condizioni di bel tempo. Qualche innocuo cumulo a ridosso dei rilievi alpini e prealpini durante le ore centrali della giornata.

Temperature: In pianura: Minime in aumento e comprese tra +6/+9 °C; Massime in aumento e comprese tra 18/21 °C.

Zero termico intorno a 1800-1900 m.

Venti: Al mattino deboli variabili, tendenti nel corso della giornata a disporsi dai quadranti meridionali su aree centro settentrionali della regione; orientali, con temporanei rinforzi pomeridiani, su Oltrepo e fascia meridionale della regione. Deboli da nord-est, in montagna a 1500 m.