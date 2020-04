Passare il tempo in quarantena: Città Alta dipinta sulla finestra del salotto

In quarantena, in tempo di Coronavirus, bisogna anche pensare a come passare il tempo. Meglio se in maniera costruttiva. Romina di Seriate ha trovato un modo artistico per dar forma alla propria creatività, dipingendo il profilo di Città Alta sulla portafinestra del proprio soggiorno.

Quella della nostra lettrice è un’opera bellissima, che assume colori diversi a seconda della luce del sole (come si può ben vedere nelle foto qui sotto).

A segnalarci questo dipinto è stata la sorella dell’artista (ci permetta di chiamarla così), la nostra lettrice Cinzia Rinaldi: “Mia sorella, nei giorni tristi e angoscianti di quarantena, ha fatto questo dipinto sulla portafinestra della sua sala – ci ha scritto -, come simbolo della nostra città che sta soffrendo e sta lottando ogni giorno”.

“Magari queste immagini possono dare speranza a qualcuno – ha concluso -, quindi pensavo di condividerle con voi”.