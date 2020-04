Easycom & C., dalle vetrine della moda ai sistemi di protezione per il Coronavirus

Creatività a tutela della salute. Si può sintetizzare così la storia di Easycom & C, azienda bergamasca che, per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid19, ha deciso di diversificare la sua attività producendo dispositivi protettivi per chi è al contatto col pubblico in esercizi commerciali ed uffici.

Nata nel 2007 con sede a Treviglio, l’azienda si occupa di visual merchandising per il settore della moda. Nel corso degli anni ha firmato allestimenti di vetrine e show-room per grandi Brand di moda, portando letteralmente la qualità del Made in Italy in alcune delle vetrine più ammirate in Italia, Europa e negli USA.

“Ci occupiamo di rendere lo spazio un luogo emozionale e curato – racconta Michele Rubbi, titolare di Easycom & C – supportando i nostri clienti per tutto il processo, attraverso una serie di attività svolte internamente, dalla creatività all’ingegnerizzazione del progetto, dalla prototipazione alla produzione”.

Nel 2014 dall’esperienza di Easycom & C è nato Deluxesign, realtà giovane e creativa, con sede sempre nella bergamasca, che produce oggetti e complementi d’arredo dal design contemporaneo e originale.

“L’emergenza Covid 19 ci ha colti alla sprovvista, come tutti – prosegue Rubbi – giorno dopo giorno abbiamo visto la situazione peggiorare sempre di più nella nostra provincia ed in quelle vicine, in particolare a Brescia e Milano”.

Immediatamente sono state messe in campo tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei dipendenti, con la chiusura dei reparti dove non è stato possibile attivare forme di smart-working.

“Mi sono chiesto però se non fosse possibile fare qualcosa di concreto non solo per garantire continuità lavorativa ai dipendenti, ma anche per supportare chi è più a rischio in questa situazione di emergenza”.

Il know-how maturato in questi anni ha consentito di mettersi al lavoro per creare qualcosa di diverso dal core-business tradizionale.

“Abbiamo così progetto e prodotto sistemi di protezione per chi lavora a contatto con il pubblico – spiega Rubbi – pensando a chi sta dietro una cassa in un supermercato o ristorante, ma anche a chi è a contatto con il pubblico in aziende, uffici, luoghi pubblici”.

Il sistema di protezione realizzato in plexiglass da Easycom & C è di facile utilizzo, semplice da igienizzare. Come è nel Dna dell’azienda, è stata posta attenzione anche alla cura del design. Inoltre, grazie alla rete di fornitori, può fornire kit anti-Covid, quali termoscanner e termometri digitali, necessari per la prevenzione.

L’azienda, che conta 30 persone tra dipendenti e collaboratori, ha potuto così ripartire, avviando questa nuova attività, in attesa di riprendere anche il business più tradizionale