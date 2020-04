Ciao Darwin, Un marito per Cinzia o teatro? La tv del 4 aprile

Per la prima serata in tv, sabato 4 aprile RaiUno alle 21.25 riproporrà “VivaRaiPlay!”, condotto da Fiorello. Un varietà nel più ampio significato del termine, ricco di comicità, musica, balletti, ospiti e gag.

Canale5 alle 21.20 riproporrà “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La7 alle 21.15 trasmetterà il film “Un marito per Cinzia”, con Cary Grant e Sophia Loren. Tom Winston è un avvocato americano che, rimasto vedovo, prende con sé i tre figli, riluttanti a vivere con lui. Una sera li porta a un concerto del maestro Zaccardi, padre tiranno di una figlia ribelle: Cinzia. Quella stessa sera fuggono dai rispettivi genitori sia Cinzia che Robert (figlio dell’avvocato); si incontrano e la ragazza riporta Robert a casa. Inizia da qui un rapporto di simpatia tra Cinzia e i figli di Tom, tanto che questi assume la ragazza come governante. Dopo varie disavventure, Tom si innamora di Cinzia…

Su RaiTre alle 21.45 l’appuntamento è con “Sapiens – Un solo pianeta”. In questa puntata, dal titolo “Dai continenti alla deriva agli uomini: arte, metalli e malattie”, Mario Tozzi indaga sui rapporti tra la struttura geologica dei territori – le rocce, come sono fatte, i loro movimenti – e la storia degli uomini che, mai come in Italia, si intrecciano in maniera inestricabile. La nostra storia è strettamente legata al susseguirsi di eventi che hanno modificato l’aspetto della Terra, dalla formazione dei supercontinenti alla conseguente concentrazione di risorse in regioni particolari del pianeta. Sono state quelle stesse risorse a determinare le traiettorie storiche dei Sapiens.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Petrolio – Antivurs”, condotto da Duilio Giammaria. Un programma d’informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste ed approfondimenti su vari temi, con stile anche documentaristico. Al centro dell’attenzione l’emergenza Coronavirus.

Spazio all’attualità anche su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia – Speciale Coronavirus. Week-end”, condotto da Barbara Palombelli.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.10 c’è “Nut job – Tutto molto divertente”; su Rai4 alle 21.20 “Braveheart”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Justine, ovvero le disavventure della virtù”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom Collection – Sommrlund per sempre”; su Iris dalle 20.50 “Red Dragon”; e su Italia2 alle 21.15 “The visit”

Su Rai5 alle 21 verrà proposto lo spettacolo “Bello di papà”. Antonio, scapolo impunito, fidanzato da dodici anni, eterno Peter Pan si trova costretto ad improvvisarsi papà di Emilio, suo caro amico quarantenne che, sotto ipnosi deve rivivere la sua infanzia per risolvere il trauma infantile della mancanza del padre. Una commedia di Giuseppe Martotta e Belisario Randone, regia teatrale Vincenzo Salemme, regia televisiva Cristina Fayad. Con Vincenzo Salemme, Antonella Elia, Massimiliano Gallo, Domenico Aria, Roberta Formilli, Antonio Guerriero, Biancamaria Lelli e Marcello Romolo (2006).

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Andrà in onda l’episodio intitolato “La penna avvelenata”: Lampion viene ferito e Larosière decide di mandarlo in campagna durante la sua convalescenza. Ma non è facile perché un misterioso corvo invia lettere anonime denunciando tutti i vergognosi segreti degli abitanti del villaggio. La coppia di investigatori decide di prendere in mano le cose quando il corvo, stanco di gracidare, inizia a uccidere.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Non sapevo di essere incinta”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.