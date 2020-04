“Via degli Angeli Bergamaschi, in omaggio ai nostri caduti”: la proposta a Gori

“Istituiamo ‘Via degli Angeli Bergamaschi’ per omaggiare i nostri caduti di queste settimane”. È la proposta che Giuseppe Buonaguro, napoletano d’origine ma bergamasco d’adozione, ha inviato tramite lettera al sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

Buonaguro, che in città gestisce una pizzeria, ha mandato la sua idea al primo cittadino del capoluogo, ma sogna che l’iniziativa possa arrivare anche a tutti i Comuni della provincia orobica: “Porterò avanti questa mia proposta con la stessa instancabile caparbietà dei bergamaschi”.

Questa la lettera che Giuseppe Buonaguro ha inviato al sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

All’inizio non fu un colpo di fulmine, non fu amore a prima vista. Ma come accade per ogni grande amore, mi innamorai di questa città giorno dopo giorno, fino ad amarla per ogni suo

pregio, ogni suo difetto, per ogni sua bellezza, per ogni sua ruga. Mi sono innamorato della gente, dei sui modi chiusi di affrontare le novità, dei giorni trascorsi sempre a lavorare, dei sogni che quotidianamente sogna e poi realizza, dei sorrisi di questo meraviglioso popolo, ogni dettaglio, ogni sfaccettatura.

Questa città, la sua provincia… hanno un patrimonio di inestimabile valore: la loro gente. Gente che oggi è straziata, martoriata che sta dando una immensa lezione al mondo intero, di come si affrontano le avversità, i disagi e lo hanno fatto a testa bassa, senza versare lacrime di dolore, anche se intorno ad essi ci son state perdite di affetto e di persone care, son sicuro che dentro di loro si son sussurrati: “Il tempo per piangere e pregare verrà dopo… ora è il tempo per reagire, per rialzarsi”.

Ognuno di noi ha fatto e sta facendo la sua parte, mi creda signor sindaco, la mia parte non intendo farla solo restando chiuso in casa ad aspettare che tutto passi ed evitare al virus di usare il mio corpo per diffondersi in altri corpi.

Io ho un desiderio che credo sia comune a tante altre persone che vivono questo territorio. Voglio fare la mia piccola parte, io per natura sono un creativo e un sognatore. Voglio proporre a lei, signor sindaco, e a tutti i sindaci della provincia che ora leggono questa mia lettera, di dedicare una strada della città che lei rappresenta:”Via degli Angeli Bergamaschi”.

Un omaggio ai nostri angeli, in tutti i comuni e farlo nella stessa giornata.

Le strade dell’Italia intera hanno nomi di città, di famosi condottieri, di eroi… ma hanno anche nomi di persone valorose cadute per mano di vili assassini, di stragi. I nostri angeli non sono “caduti di guerra”, non combattevano, erano inermi, indifesi e disarmati. I nostri angeli sono morti per mano di un assassino piccolo e invisibile. Tutti questi angeli che in questi giorni son saliti in paradiso, potevano ancora vivere anni tranquilli e sereni, ma sono state vittime di una strage.

Signor sindaco, voglio essere promotore e sostenitore assieme a lei di questa iniziativa che probabilmente sarà seguita anche in altre città italiane. Porterò avanti questa mia proposta con la stessa instancabile caparbietà dei bergamaschi.

Amo la mia Bergamo, amo questo territorio. E da cittadino bergamasco acquisito, le chiedo di sposare questa mia proposta.

Che Dio illumini sempre il suo cammino e il suo lavoro quotidiano.

Giuseppe Buonaguro