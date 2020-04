Un altro weekend surreale, doloroso e silenzioso si affaccia su Bergamo e la provincia orobica. Il tempo aiuterà a stare in casa? Risponde Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Il promontorio altopressorio iberico, compreso tra la depressione presente sull’Atlantico e la saccatura polare estesa su gran parte del continente europeo centro-orientale, continua il suo spostamento verso est, giungendo con il suo bordo orientale a ridosso della penisola italiana. La Lombardia andrà così incontro a condizioni di tempo stabile. Sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi alpini e prealpini per presenza di aria fredda in quota.

Venerdì 3 aprile 2020

Tempo Previsto: Generalmente sereno su gran parte della regione. Nuvolosità irregolare lungo i rilievi di confine, Valtellina e Valchiavenna, senza fenomenologia associata. Lungo la fascia prealpina, sviluppo di nuvolosità cumuliforme durante le ore più calde. Possibili deboli gelate notturne in aperta campagna e lungo i fondovalli montani.

Temperature: In pianura: Minime in leggero aumento e comprese tra -1/+3 °C; Massime in ulteriore leggero aumento e comprese tra 15/18 °C.

Sabato 4 aprile 2020

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nuvolosità irregolare per gran parte della giornata, lungo la fascia prealpina per nubi cumuliformi.

Temperature: In pianura: Minime in leggero aumento e comprese tra +1/+5 °C; Massime in ulteriore leggero aumento e comprese tra 17/19 °C.

Domenica 5 aprile 2020

Tempo Previsto: Tempo stabile con cieli sereni su tutta la regione. Nuvolosità bassa lungo i rilievi della Valchiavenna. Sviluppo di nuvolosità cumuliforme durante le ore più calde della giornata sui rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomenologia associata.

Temperature: In pianura: Minime in aumento e comprese tra +5/+7 °C; Massime comprese tra 17/19 °C.