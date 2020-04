Salvini chiama l’Accademia dello Sport: “Cuore, capacità, lavoro: grazie”

Tra le mille chiamate al giorno, in entrata e uscita, quella arrivata al telefono di Giovanni Licini nella serata di giovedì 2 aprile era forse la più inaspettata.

“Ciao Giovanni, sono Matteo Salvini”.

Il leader della Lega ha voluto parlare in prima persona con il motore e l’anima dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, in primissima linea durante l’emergenza Coronavirus per dare una mano alle strutture ospedaliere della provincia in difficoltà e tra i maggiori promotori dell’iniziativa che ha portato in fiera l’ospedale da campo dell’Associazione Nazionale Alpini.

Una chiamata cordiale, per sapere di come l’associazione benefica bergamasca si è mossa nell’ultimo mese: “Ha voluto capire tutto della nostra attività – spiega Licini – Aveva appena chiamato alcuni sindaci leghisti del nostro territorio, poi è stato il nostro turno. Si è complimentato per quanto stiamo facendo e ci augura di rialzarci presto”.

“Grazie a Giovanni, un bergamasco infaticabile, tosto e generoso – ha aggiunto il leader del Carroccio in una nota diffusa venerdì -: con la sua associazione e alcuni imprenditori sta raccogliendo fondi per aiutare gli ospedali della sua provincia ed è stato fondamentale per l’ospedale di emergenza alla Fiera di Bergamo: ormai ha quasi raggiunto il milione di euro di donazioni. Cuore, capacità, lavoro: grazie all’impegno di alpini, artigiani, tifosi dell’Atalanta e imprese che hanno dato l’anima per la Bergamasca e per l’Italia. Ci rialzeremo più forti di prima, e pazienza se Sala e Gori preferiscono le polemiche”.