I distributori di Serim a disposizione di medici e infermieri dell’ospedale da campo

Un territorio dimostra la propria forza e la propria coesione nei momenti di difficoltà.

Questa è la storia dell’ospedale da campo di Bergamo, sorto al posto dei padiglioni del polo fieristico in soli dieci giorni, grazie all’impegno di Alpini, Emergency, volontari e imprenditori che hanno contributo per reagire all’emergenza Covid-19.

Serim, azienda con sede a Carugate ma guidata dal bergamasco Bruno Mazzoleni, si unisce a questa squadra e insieme a Lavazza si affianca con i propri distributori automatici al virtuoso progetto di ViCook della famiglia Cerea, volto a creare un ristoro d’eccezione, pensato appositamente per sostenere e ringraziare medici, infermieri e personale sanitario che ogni giorno si trovano in prima linea.

“Rispondiamo a questo momento di difficoltà con la nostra più grande passione: donare del tempo – spiegano i vertici dell’azienda -. Ma nell’emergenza ogni situazione si trasforma in reazione, così insieme ad Accademia dello Sport per la Solidarietà abbiamo contribuito all’arrivo di un serbatoio di ossigeno necessario per le cure dei pazienti presso l’ospedale da campo”.