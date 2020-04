Gifted – Il dono del talento, Amici o Passeggeri notturni? La tv del 3 aprile

Per la prima serata in tv, venerdì 3 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Gifted – Il dono del talento”.

Frank Adler è un uomo che cresce da solo la prodigiosa nipotina Mary in una città costiera della Florida. I piani di Frank per garantire un’educazione normale a Mary vanno in fumo quando le incredibili capacità matematiche della piccola vengono scoperte da sua madre Evelyn, i cui progetti rischieranno di separare per sempre zio e nipote.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Amore e morte” e “L’influencer”. Nel primo, Shaun tenta in tutti i modi di rendere appagante il rapporto con Carly. Intanto, Morgan si trova ad affrontare un caso che la riguarda da vicino: quello di sua madre… Nel secondo, in ritardo a causa di Carly, Shaun si ritrova alle prese con una patologia alquanto anomala, se non addirittura misteriosa: una giovane donna, Kayley, non riesce a risolvere un fastidioso problema alla gola…

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata di “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi.

RaiTre alle 21.20 proporrà il film tv “Passeggeri notturni”, con Claudio Gioè, Nicole Grimaudo e Gian Marco Tognazzi. Tratto dai racconti di Gianrico Carofiglio all’interno delle raccolte “Passeggeri Notturni” (edito da Einaudi) e “Non esiste saggezza” (edito da Rizzoli), racconta di dj Enrico, speaker di RadioFuturo che intrattiene il pubblico che ogni sera si sintonizza per seguire una trasmissione di grande successo. Enrico è dotato di una voce avvolgente e un carisma notevole. Così raccoglie le storie di chi chiama in diretta e le trasforma in racconti avvincenti. La telefonata di Sabrina, un’ascoltatrice tanto fedele quanto timida, sconvolge l’essenza del programma. Dopo aver trovato il coraggio di chiamare, Sabrina rivela di essere stata segnata da un dolore profondo che ha marchiato per sempre la sua vita e i suoi rapporti con gli altri. Le conseguenze sulle relazioni interpersonali di Sabrina sono disastrose, ma è proprio grazie all’aiuto di Enrico che lei riesce a dire i primi “no”.

Spazio all’attualità e alla cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su La7 alle 21.15 non mancherà “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 “Run all night – Una notte per sopravvivere”; su Rai4 alle 21.10 “Outcast L’ultimo templare”; su La5 alle 21.05 “Possession – Una storia romantica”; su Iris alle 21 “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”; e su Italia2 alle 21.15 “Esp 2 – Fenomeni paranormali”

Su Rai5 alle 21 verrà proposta la visione di “ArtNight – Diabolik sono io”. In un territorio ibrido tra documentary e mockumentary, Diabolik sono io di Giancarlo Soldi cerca una chiave originale per raccontare il mito del ladro di Clerville. A seguire sarà la volta di “Cercando il signor S”. Un documentario su Sergio Ceccotti, artista contemporaneo, quasi un detective (o un giallista) sulla tela. – con Un programma di Silvia De Felice, e di Alessio Aversa e Marta Santella, regia di Andrea Montemaggiori.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 la sitcom “Affari di famiglia”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live” e su Real Time alle 21.10 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.