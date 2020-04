Coronavirus, dati ancora bassi: venerdì contagiati 144 bergamaschi

Il trend dei nuovi contagiati in Bergamasca è positivo, con un numero leggermente superiore a ieri ma comunque basso. Sono 144 i bergamaschi che venerdì 3 aprile hanno contratto il Covid 19. Il giorno prima erano stati 132. Per quanto riguarda la città di Bergamo, invece, i nuovi contagiati sono 23.

Lo ha reso noto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera nella consueta conferenza stampa quotidiana per fare il punto sull’andamento dell’emergenza in Lombardia.

“I numeri anche oggi sono positivi – le parole di Gallera – a livello regionale sono 7520 i nuovi contagi, 1455 in più di ieri. Ma bisogna considerare che ora si effettuano molti più tamponi. Ad esempio su tutti i medici e pure sugli operatori sanitari con 37,5 di febbre”.

“I dati oggi sono confortanti, si è arrestata la crescita, diminuisco infatti i ricoverati che oggi sono ‘solo’ 40 in piu’. Crescono in maniera importante anche i dimessi che oggi sono oltre 13.000.

Gli ospedali ci dicono la stessa cosa: forse, quindi, anche i nostri straordinari medici e infermieri, iniziano a respirare per qualche momento”.

“Nonostante questi dati però – ha concluso Gallera – dobbiamo continuare a stare in casa, altrimenti i sacrifici fatti finora saranno stati inutili. Capisco che c’è il sole e il clima invoglia a uscire, ma dimostriamo di essere forti”.

L’assessore ha quindi annunciato che da oggi è fruibile per tutti “la dematerializzazione della ricetta medica. Non sara’ più necessario andare dal medico per ritirare la ricetta”.