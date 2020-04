Coronavirus a Bergamo: nomi, storie e volti dei medici caduti durante l’emergenza

In prima linea per salvare le vite degli altri, finiscono col mettere a repentaglio la propria. Si allunga il triste elenco dei medici caduti durante l’emergenza coronavirus a Bergamo. I loro nomi sono pubblicati sul sito listato a lutto della Federazione nazionale dell’ordine dei medici e degli odontoiatri (FNOMCeO). Un elenco molto probabilmente aggiornato per difetto: il portale, infatti, si basa sulle segnalazioni di familiari e colleghi, per comprensibili ragioni non sempre rapide e tempestive. Qui di seguito trovate i loro nomi, volti e storie.

*articolo in aggiornamento

LE VITTIME

Marcello Cifola

Stimato otorinolaringoiatra, classe 1946, si è spento all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.