Borrelli: “Dopo la Pasqua, anche il Primo Maggio lo passeremo a casa”

È presto, per l’ora d’aria. Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile ha gelato ogni ottimismo venerdì mattina sia a Radio Anch’io su Rai Radio1 che a Radio Capital, annunciando che, dopo la Pasqua, anche il Primo Maggio lo passeremo a casa. “La fase due potrebbe iniziare il 16 Maggio – ha poi specificato – anche se al momento non c’è alcuna certezza. Se l’andamento non cambia, potrebbe essere, come potrebbe essere prima o dopo, dipende dai dati, al momento la situazione è stazionaria. Dobbiamo vedere quando questa situazione inizia a decrescere. Non vorrei dare delle date, però da qui al 16 maggio potremo aver dati ulteriormente positivi che consigliano di riprendere le attività e cominciare quindi la fase 2″.

Borrelli ha poi annunciato che se si faranno tamponi a tappeto, indagini sierologiche e demoscopiche sulla rete di contagi, spetterà agli esperti del comitato-tecnico scientifico deciderlo. E su questo si sta già lavorando.