All’ospedale da campo arriva la “divisa”: La Lumachina Mod dona 450 magliette

Quattrocentocinquanta magliette con il logo “Sanità Alpina”, regalate agli operatori in Fiera: è il bel gesto fatto dalla Coop Impegno Sociale di Almè che, nella mattinata di venerdì 3 aprile, ha omaggiato l’ospedale da campo con delle t-shirt bianche.

Un’iniziativa che ha coinvolto La Lumachina Mod, il servizio della Coop specializzato in stampa e gadgettistica che impegna persone diversamente abili, minori in difficoltà ed emarginati coinvolgendoli in progetti socio-occupazionali.

“Per noi è stato un gesto naturale – spiega Fabio Benigni di La Lumachina Mod – Durante tutto l’anno forniamo già le divise agli Alpini, per i loro campo scuola, e stampiamo materiale anche per Emergency: sono due realtà impegnate in questa struttura alla Fiera, quindi è stato un semplice uno più uno. In questi giorni abbiamo stampato gratuitamente 450 magliette personalizzate dedicate allo staff dell’ospedale da campo e venerdì mattina le abbiamo consegnate al responsabile Sergio Rizzini. Si tratta solo della tiratura iniziale ma siamo a completa disposizione: quando partirà l’attività dell’ospedale e si renderanno conto delle reali necessità, abbiamo già dato la nostra parola”.

Una nuova testimonianza di vicinanza per gli Alpini e per tutto l’ospedale da campo in Fiera, realizzato in tempi record: “Ne siamo molto orgogliosi – conclude Benigni – Come Coop Impegno Sociale abbiamo voluto contribuire a questa situazione omaggiando l’ospedale con le divise fatte da La Lumachina Mod: un piccolo gesto per una grande impresa”.