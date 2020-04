Albino, in fiamme il tetto di un’abitazione: inagibile l’appartamento sottostante

Nottata di lavoro per i vigili del fuoco di Bergamo che sono intervenuti per un’emergenza ad Albino.

La chiamata di soccorso attorno alla mezzanotte e mezza, tra giovedì 2 e venerdì 3 aprile, per un incendio scoppiato sul tetto di un’abitazione di via San Benedetto.

Sul posto l’autopompa della centrale di Bergamo, l’autopompa e l’autobotte del distaccamento di Gazzaniga.

L’intero tetto, circa 300 metri quadrati, è stato danneggiato dalle fiamme che hanno reso inagibile l’appartamento sottostante. Fortunatamente non si registrano persone ferite.

I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per evitare che l’incendio si propagasse anche al tetto dell’abitazione vicina: la zona è stata poi messa in sicurezza.