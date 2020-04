Francesco Sudati ci accompagna a scoprire se il tempo va migliorando o meno a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Dopo l’intensa irruzione di aria fredda ed instabile fuori stagione dei giorni scorsi, correnti più miti tendono a favorire maggiore stabilità con un progressivo rialzo delle temperature.

Giovedì 2 aprile 2020

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, salvo modesti addensamenti più probabili sulle zone più occidentali e nubi cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilievi prealpini nel corso delle ore più calde. Deboli gelate notturne in pianura e lungo i fondovalli.

Temperature: In pianura: Minime in leggero calo e comprese tra -3/+2 °C; Massime in leggero aumento e comprese tra 13/15 °C.

Venerdì 3 aprile 2020

Tempo Previsto: Cieli irregolarmente nuvolosi lungo il crinale alpino di confine. Altrove sereno o poco nuvoloso, salvo nubi cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilievi prealpini nel corso delle ore più calde. Deboli gelate notturne in aperta campagna e lungo i fondovalli montani.

Temperature: In pianura: Minime in leggero aumento e comprese tra -1/+3 °C; Massime in ulteriore leggero aumento e comprese tra 15/17 °C.

Sabato 4 aprile 2020

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo lo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi nel corso delle ore più calde.

Temperature: In pianura: Minime in leggero aumento e comprese tra +1/+5 °C; Massime in ulteriore leggero aumento e comprese tra 17/19 °C.