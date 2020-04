Medici, dolore senza fine: addio al dottor Marcello Cifola

Si allunga di ora in ora l’elenco dei medici caduti durante l’epidemia di coronavirus. L’ultimo in ordine di tempo è Marcello Cifola, otorinolaringoiatra con alle spalle una lunghissima esperienza professionale a Bergamo.

Secondo la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri (FNOMCeO) sono in totale 69 le vittime tra i camici bianchi in Italia. “Molti sono i medici che muoiono improvvisamente, anche se la causa della morte non è direttamente riconducibile al virus perché il tampone non viene effettuato”, spiega la Federazione.

Soltanto mercoledì nel triste elenco era comparso il nome di Marino Signori, responsabile del servizio di medicina del lavoro di tutta la Asst Bergamo Est. Aveva 61 anni.