Lombardia, calano ancora i contagi: a Bergamo 132 nuovi casi di Covid-19

“In Lombardia ci sono 46.065 positivi al Coronavirus, 1.292 malati nuovi rispetto a mercoledì. Nei dati di oggi troviamo una conferma del trend positivo che, speriamo, continuerà anche nei prossimi giorni”. Sono parole di ottimismo quelle che arrivano dalla consueta conferenza stampa di Regione Lombardia con la quale vengono aggiornati i numeri, sempre drammatici, dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Ad annunciare i nuovi dati è stato Fabrizio Sala, vice presidente e assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che ha parlato di “128.286 tamponi fatti nelle ultime 24 ore che ci dicono che in Lombardia ci sono 46.065 positivi, più 1.292 nelle ultime 24 ore. Mercoledì 1 aprile erano 1.585 i nuovi contagiati”.

“In terapia intensiva – continua Sala – ci sono 1.351 malati, solo 9 in più rispetto a mercoledì. I ricoverati sono 11.762, 165 in meno nelle ultime 24 ore. I decessi sono invece 7.960, 367 in più rispetto a mercoledì”.

“I dati sono positivi, come ci aspettavamo – è il commento del vice presidente -. Resta la raccomandazione: stiamo a casa, non abbassiamo la guardia ora”.

Analizzando la singola provincia, a Bergamo il numero dei nuovi contagiati scende – seppur di pochissimo – ancora: sono 132 i nuovi positivi al Covid-19, per un totale di 9.171. Mercoledì 1 aprile i nuovi malati di Coronavirus nella Bergamasca erano 139.

I positivi provincia per provincia

Bergamo: 9171 +132

Brescia: 8757 +159

Como: 1205 +48

Cremona: 3974 +33

Lecco: 1552 +36

Lodi: 2189 +32

Monza Brianza: 2633 +90

Milano: 10004 +482

Mantova: 1782 +46

I positivi nella Bergamasca

BERGAMO 1154

SERIATE 228

NEMBRO 207

ALBINO 205

DALMINE 205

TREVIGLIO 186

ALZANO LOMBARDO 176

ROMANO DI LOMBARDIA 141

ZOGNO 130

STEZZANO 116

CARAVAGGIO 113

CLUSONE 110

PONTE SAN PIETRO 105

OSIO SOTTO 103

TORRE BOLDONE 103

TREVIOLO 101

MARTINENGO 91

CASTELLI CALEPIO 84

VILLA DI SERIO 78

GAZZANIGA 74

SCANZOROSCIATE 73

CALUSCO D’ADDA 73

TRESCORE BALNEARIO 71

CAPRIATE SAN GERVASIO 71

URGNANO 69

GRUMELLO DEL MONTE 67

BREMBATE DI SOPRA 67

VILLA D’ALME’ 66

GRASSOBBIO 65

MOZZO 64

CURNO 61

VERDELLO 61

COLOGNO AL SERIO 59

ZANICA 58

COSTA VOLPINO 58

SORISOLE 58

BONATE SOPRA 57

PONTERANICA 56

PRADALUNGA 54

VERTOVA 54

PALADINA 54

VERDELLINO 53

CIVIDATE AL PIANO 53

SAN PELLEGRINO TERME 53

SAN GIOVANNI BIANCO 52

ROVETTA 52

BOLGARE 52

GORLE 52

ALBANO SANT’ALESSANDRO 52

CASTIONE DELLA PRESOLANA 51

BREMBATE 51

MAPELLO 50

PEDRENGO 50

ALME’ 50

AZZANO SAN PAOLO 50

RANICA 49

TERNO D’ISOLA 49

PALOSCO 48

LEFFE 47

LOVERE 47

VILLONGO 47

GANDINO 46

SAN PAOLO D’ARGON 45

CHIUDUNO 43

CASNIGO 43

PRESEZZO 42

SPIRANO 41

GORLAGO 41

VALBREMBO 40

ARCENE 40

BRUSAPORTO 40

CISANO BERGAMASCO 39

CALCINATE 39

CALVENZANO 38

ALMENNO SAN SALVATORE 38

VILLA D’ADDA 38

OSIO SOPRA 38

SARNICO 38

BAGNATICA 37

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 37

CENE 37

VAL BREMBILLA 37

CALCIO 37

SOVERE 37

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 36

TELGATE 36

BONATE SOTTO 35

BRIGNANO GERA D’ADDA 35

CISERANO 35

CASAZZA 35

FIORANO AL SERIO 34

COVO 34

BOLTIERE 34

PONTIROLO NUOVO 33

ROGNO 32

FARA GERA D’ADDA 32

PARRE 29

BARIANO 28

SUISIO 28

ARDESIO 28

CARVICO 28

BOTTANUCO 28

MADONE 28

LALLIO 27

CASIRATE D’ADDA 27

SEDRINA 27

GHISALBA 27

GORNO 27

ENDINE GAIANO 26

CAROBBIO DEGLI ANGELI 26

MONTELLO 26

FORNOVO SAN GIOVANNI 25

VILLA D’OGNA 25

FONTANELLA 24

LEVATE 24

CHIGNOLO D’ISOLA 24

PONTE NOSSA 23

FORESTO SPARSO 23

CANONICA D’ADDA 23

PALAZZAGO 23

COMUN NUOVO 22

MISANO DI GERA D’ADDA 22

FILAGO 22

CASTEL ROZZONE 22

PONTIDA 21

SERINA 21

LURANO 21

COLZATE 21

PREDORE 21

COSTA DI MEZZATE 21

CAPRINO BERGAMASCO 20

ZANDOBBIO 20

MORNICO AL SERIO 20

SANT’OMOBONO TERME 19

MOZZANICA 19

CENATE SOPRA 18

CREDARO 17

AMBIVERE 17

MORENGO 17

CAZZANO SANT’ANDREA 17

GROMO 17

TAVERNOLA BERGAMASCA 17

BERBENNO 16

BERZO SAN FERMO 16

RANZANICO 16

CORTENUOVA 16

GANDOSSO 15

PIARIO 15

SONGAVAZZO 14

TORRE DE’ ROVERI 14

MEDOLAGO 14

ORIO AL SERIO 14

SOLTO COLLINA 14

SELVINO 14

SOLZA 14

CENATE SOTTO 13

PIANICO 13

VALBONDIONE 13

BARZANA 13

POGNANO 13

CERETE 13

PREMOLO 13

PEIA 13

COLERE 12

ONORE 12

COSTA SERINA 11

PAGAZZANO 11

CASTRO 11

ANTEGNATE 11

CAVERNAGO 11

CORNA IMAGNA 10

CAPIZZONE 10

OLTRE IL COLLE 10

PUMENENGO 10

UBIALE CLANEZZO 10

ARZAGO D’ADDA 10

VIGOLO 10

ENTRATICO 10

FINO DEL MONTE 10

BORGO DI TERZO 10

TORRE DE’ BUSI 9

VIGANO SAN MARTINO 9

STROZZA 9

SPINONE AL LAGO 9

SCHILPARIO 9

RIVA DI SOLTO 9

VILMINORE DI SCALVE 9

DOSSENA 9

GAVERINA TERME 9

TALEGGIO 8

LENNA 8

GRONE 8

GANDELLINO 8

TORRE PALLAVICINA 8

OLMO AL BREMBO 8

ONETA 7

FARA OLIVANA CON SOLA 7

SANTA BRIGIDA 7

BRACCA 7

ROTA D’IMAGNA 7

PIAZZA BREMBANA 7

MONASTEROLO DEL CASTELLO 6

LUZZANA 6

BIANZANO 6

ADRARA SAN MARTINO 6

RONCOLA 6

FONTENO 6

ALGUA 5

CAMERATA CORNELLO 5

AVIATICO 5

BOSSICO 5

VIADANICA 5

VALGOGLIO 5

LOCATELLO 5

COSTA VALLE IMAGNA 5