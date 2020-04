La maledizione della prima luna, Fuga dall’inferno o il balletto? La tv del 2 aprile

Per la prima serata in tv, giovedì 2 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Nelle tue mani”, con Luca Argentero e Matilde Gioli.

Verranno proposti due episodi dal titolo “Niente di personale” e” “Una cosa buona che fa male”. Nel primo, Andrea torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano terrorizzati da lui e che faticano ad abituarsi all’inaspettato rovesciamento dei ruoli. Mentre cerca di riconquistare l’ex moglie, la collaborazione con Giulia sul caso di un giovane manager si rivelerà ostica e ricca di sorprese… Nel secondo, l’arrivo di un malato particolarmente importante per Giulia esaspera la competizione fra gli specializzandi e Andrea ha l’occasione di iniziare a conoscerli veramente. Nel frattempo, coinvolge il reparto nella ricerca della password della sua mail che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte fondamentale del suo passato…

Canale5 alle 21.20 proporrà la visione del film “Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna”, con Johnny Depp e Orlando Bloom. XVII secolo. Il pirata Barbossa assalta e saccheggia la città di Port Royal e rapisce la bella Elizabeth, figlia del governatore. In suo aiuto accorre Will Turner, amico d’infanzia della ragazza, che per salvarla si allea al pirata vagabondo Jack Sparrow a cui Barbossa ha rubato la nave, la Perla Nera. A bordo della nave più veloce della flotta britannica, la HMS Interceptor, i due si mettono sulle tracce del temibile pirata scoprendo che lui e il suo equipaggio sono vittime di una maledizione. Sono condannati a vivere come non-morti e si trasformano in scheletri nelle notti di luna piena…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà uno speciale del TGR dal titolo ” Viaggio nell’Italia del Coronavirus”.

Spazio all’attualità anche su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 20.45 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Escape plan – Fuga dall’inferno”; su Italia1 alle 21.25 “Tokarev”; su Iris alle 20.45 “Dove osano le aquile”; e su Italia2 alle 21.15 “Hunger Games – Il canto della rivolta. Parte 2”

Spazio al balletto su Rai5 dove alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Carmen”. Dal Teatro dell’Opera di Roma, un nuovo allestimento di Carmen, il balletto tratto dall’opera omonima di Georges Bizet nella coreografia di Jiri Bubenicek. Solisti: Rebecca Bianchi, Amar Ramasar, Alessio Rezza. Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Louis Lohraseb.

Da segnalare, infine, su Rai4 dalle 19.55 il telefilm “Criminal minds”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 la sitcom “Affari di famiglia”; su La5 alle 21.10 la replica del Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.