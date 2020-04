“I miei due figli laureati lo stesso giorno: niente feste ma grande gioia”

Emilia Rotoli di Bergamo, del Villaggio degli Sposi, ci scrive con orgoglio e sensibilità. E ne ha motivo!

Mercoledì si sono laureati i miei figli… sì lo stesso giorno, a distanza di quaranta minuti uno dall’altro. Quando ce l’hanno comunicato abbiamo pensato ad un pesce d’aprile.

Andrea, laurea magistrale al Politecnico di Torino in ingegneria meccanica e Angelica, laurea in fisioterapia all’università statale di Milano.

Sarebbe stato impossibile assistere alla discussione di entrambi e di questo eravamo tutti dispiaciuti. Ma questo ci è sembrato presto un problema secondario, quando ci siamo trovati nel pieno della pandemia e in una città così duramente ferita.

Ecco però noi abbiamo potuto ascoltare le loro discussioni avvenute on line, abbiamo potuto essere accanto a loro, vivere le loro e le nostre emozioni insieme, abbiamo potuto abbracciarli e baciarli.

C’eravamo tutti, i nonni, fidanzata, zii e amici collegati in videochiamata o tramite social. C’erano anche le corone dall’alloro fatte in casa… ma soprattutto c’era una gioia semplice, sola, senza feste e cerimoniali, che nel silenzio assordante di questa città martoriata è stata come un’esplosione.

In serata, per concludere la giornata, arriva la notizia che una persona cara in ospedale sta migliorando… questo è il più bel regalo di laurea!

Grazie per l’attenzione

Una mamma