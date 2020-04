Fontana annuncia: “Ancora numeri di contagi in linea, un altro giorno positivo”

“Oggi i numeri sono in linea. Direi che è un altro giorno positivo. Procediamo in linea senza aumenti. Si sta verificando quello che gli esperti hanno previsto e si attende la benedetta discesa. Massima attenzione però e continuate a rispettate le ordinanze, per non rischiare di invertire la linea di positività”: il governatore dell Lombardia, Attilio Fontana fa il punto della mattinata di giovedì con i giornalisti. ”

Per favorire e incrementare i controlli, Fontana annuncia: “La giunta regionale ha stanziato 464mila euro per la polizia locale. Viste le belle giornate che invogliano a uscire, servono più controlli”.

Circa la richiesta dei sindaci, il presidente del Pirellone dichiara: “Manderemo risposte scientifiche ai sindaci. Ho già risposto nelle tante riunioni ma evidentemente non in maniera abbastanza precisa”.

Infine sui test sierologici: “Si deve chiarire che la Regione Lombardi si muove nel rispetto della scienza, non fa iniziative avventate. Abbiamo da tempo dato incarico all’università di Pavia perché esamini e valuti tutti i tipi di test esistenti per verificare se un test sia scientificamente valido. In questo campo il mondo della scienza è diviso. Avremo presto risposte e se si rivelerà un test efficace lo implementeremo”.