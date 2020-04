Emergenza Coronavirus: nasce la spesa solidale alla spina per aiutare chi è in difficoltà

Negozio Leggero lancia la prima spesa alla spina solidale in collaborazione con associazioni che si occupano di sostenere le persone in difficoltà economica. Un’iniziativa, attiva sullo shop on-line e nei punti vendita, pensata per fare rete e creare solidarietà in un periodo come questo, segnato dall’emergenza Coronavirus, in cui è prezioso l’aiuto di tutti.

Nei punti vendita Negozio Leggero, che a Bergamo è presente in via don Luigi Palazzolo, 11, si potrà scegliere di donare una spesa solidale dell’importo di 5 o 10 euro, sullo shop on-line basterà aggiungerla semplicemente al proprio carrello, e Negozio Leggero si occuperà di consegnarla alle associazioni di volontariato locale con cui collabora da tempo. Non solo, le spese solidali acquistate dai clienti andranno ad aggiungersi a quelle che come marchio il network sta già donando a chi non riesce ad acquistare beni di prima necessità.

La solidarietà “zero sprechi” è in linea con la filosofia green di questo negozio: i pacchi spesa sono plastic free e contengono prodotti alla spina di qualità e a filiera controllata: pasta, farina, lievito, legumi, riso e sapone. Puntando sulla sostenibilità, permette di fare i propri acquisti senza imballi o con vuoto a rendere, alleggerendo la produzione dei rifiuti domestici e la spesa.

Inoltre, a fronte di un aumento prezzi nel settore alimentare rilevato nelle scorse settimane, Negozio Leggero ha deciso di bloccare i prezzi di tutti i suoi prodotti, sia nei punti vendita sia nello shop on-line. In un momento di crisi come quello che sta vivendo il nostro Paese, ogni gesto può fare la differenza. E Negozio Leggero ha scelto di stare accanto a chi ne ha più bisogno.