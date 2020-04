Emergenza Coronavirus: a Parre arriva il nuovo medico di base

A Parre è arrivato il nuovo medico di base. Si tratta della dottoressa Giorgia Marchesoni, che sostituirà il dottor Arrigo Seghezzi, alle prese con il Coronavirus. È una novità importante per tanti pazienti che da diversi giorni stavano vivendo una situazione di disagio per la mancata sostituzione del medico.

Di Voghera, laureata all’università di Genova, la dottoressa Marchesoni ha subito accolto la richiesta d’aiuto e in poco tempo ha raggiunto il paese seriano.

Da mercoledì 1° aprile è operativa per consulti medici e ricette (per i certificati di malattia è necessario rivolgersi ancora alla Cad). Per ora, considerato l’emergenza Codiv-19, non riceverà pazienti in ambulatorio.

Nella comunicazione relativa all’arrivo del nuovo medico, il Centro Operativo Comunale del Comune di Parre ha specificato il numero per poterla raggiungere (3395792629), specificando le modalità di contatto:

– telefonare solo in orario di ambulatorio per urgenze (lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 17.30; martedì dalle 9.30 alle 12.30; mercoledì dalle 16 alle 19; giovedì dalle 16 alle 19; venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 17.30.

– Non sono previste visite domiciliari, né ambulatoriali.

– Per i certificati di malattia Inpo, per il momento, rivolgersi alla Cad (continuità assistenziale diurna) al numero di telefono 3357238619 dalle 14 alle 20. Successivamente verrà comunicato quando potrà occuparsene direttamente la dottoressa Marchesoni.

Per ricette, inviare via WhatsApp (oppure sms) specificando: nome e cognome dell’assistito, nome dei farmaci con dosaggio (oppure fotografia della confezione), numero di confezioni richieste, esenzioni, codice fiscale dell’assistito ed eventuale piano terapeutico.