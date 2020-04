Stasera a Firenze, Grande Fratello Vip o Atlantide? La tv del 1° aprile

Per la prima serata in tv, mercoledì 1° aprile su RaiUno alle 21.25 riproporrà “Stanotte a.. Firenze”. Alberto Angela conduce i telespettatori alla scoperta dei musei e dei palazzi più belli di Firenze nel cuore della notte.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la semifinale del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Maltese. Il romanzo del commissario”. Dopo aver ricevuto conferma della propria intuizione, Maltese prosegue implacabile le sue indagini e arriva così a interconnettere una serie di casi apparentemente minori dei quali Gianni si era occupato nei mesi che hanno preceduto il suo brutale assassinio. Casi che invece, visti in filigrana, raccontano l’ascesa di un nuovo gruppo di potere mafioso. Ma più Dario avanza, più il muro di gomma istituzionale che lo osteggia diventa impermeabile. Nel contempo il passato di Dario, quello che lo ha spinto a fuggire da Trapani, torna a tormentarlo e viene addirittura usato contro di lui. Dario, però, non si ferma.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide”, condotto da Andrea Purgatori, proporrà uno speciale dal titolo “Fakeroom – La fabbrica delle bugie”. Dalla giungla di false notizie sul Coronavirus alle teorie della cospirazione: le verità per tutti i gusti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “John Wick – Capitolo 2”; su Rai4 alle 21.20 “La truffa del secolo”; su La7D alle 21.30 “Melissa P”; su La5 alle 21.05 “Una moglie per papà”; su Iris alle 21 “Get on up – La storia di James Brown”; e su Italia2 alle 21.15 “Le avventure di Lupin III – Il ritorno del mago”

Su Rai5 alle 21.05 verrà proposta la visione del documentario “Queen – Days of Our Lives”. Anni ’70: quattro studenti inglesi formano la band che avrebbe influenzato profondamente la musica pop e rock. L’LP A Night At The Opera, con Bohemian Rhapsody, un brano lungo e dal sound assolutamente nuovo, vincono ogni diffidenza di pubblico e addetti ai lavori. E conquistano il mondo.

Da segnalare, infine, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 la sitcom “Affari di famiglia”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – live” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Malati di pulito”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.