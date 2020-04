Scaricabarile, complottismo e furbizia anche ai tempi del Covid-19

Noi uomini siamo bravissimi a dare la colpa delle nostre azioni a qualcun altro.

Scoppia la prima guerra mondiale? È colpa dei serbi che hanno ucciso l’erede al trono dell’impero austroungarico; poco importa se al funerale dell’ arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo presenziarono solo una dozzina di persone e la sua uccisione sia stata solo il pretesto per poter scatenare un conflitto mondiale.

Finisce la seconda guerra mondiale? Ovvio che Mussolini non si possa definire quello che si dice “uno stinco di santo”, così come il suo compare tedesco, ma tutto quel potere chi lo ha attribuito a questi individui sinistri? Il popolo! Esatto, il popolo che ha abbassato il capo, che non ha pensato con le proprie idee, che ha assecondato ogni colpo di testa del Duce fino a quando l’hanno appeso a testa in giù a Piazzale Loreto. È colpa sua se tantissima gente è morta, le sciagure e le disgrazie accadute sono da attribuire a lui ed è colpa sua se gli italiani sono entrati in guerra; ma come si può vedere anche nel filmato diffuso di proprietà Luce, facilmente reperibile su YouTube, non mi sembra che gli italiani fossero proprio contrari all’entrata in guerra.

Alt! L’ho già detto, ma su questi temi è sempre meglio essere chiari: ciò che ho riportato sopra non giustifica assolutamente il fascismo, né tantomeno la figura di Benito Mussolini. Il fascismo è disumano e deplorevole e il Duce, contrariamente a un pensiero molto diffuso, non “ha fatto anche cose buone”.

Ad ogni modo tutto questo serve per spiegare che gli uomini sono portati a scaricare il peso degli errori da loro commessi su altri.

Anche per il covid-19 quante teorie e complotti sono stati il centro di molti dibattiti; prima la colpa era dei cinesi ed era giusto picchiarli o denigrarli in quanto tali e poco importava se magari vivessero in Italia da generazioni.

In seguito ci siamo aggrappati ad assurde teorie complottiste secondo le quali gli Stati Uniti d’America avrebbero creato il virus per sterminare la popolazione cinese.

Oltre a qualche composta risata queste idee fanno sorgere anche una domanda: a che scopo l’avrebbero fatto dato che ora virus ha invaso anche l’America?

Poi voliamo, ovviamente con mascherina e protezioni necessarie, in Ucraina per ascoltare la bocca della verità: il patriarca Filaret. Che sciocchi noi proprio non ci eravamo arrivati! Il Coronavirus è colpa degli omosessuali!

Insomma, ma perché invece di mettere in campo omosessuali, complottisti e ignorante odio razziale, non ci mettiamo una mano sulla coscienza e ci diciamo che forse la colpa è nostra e che, per esempio, potevamo evitare di andare a fare la settimana bianca dato che ci avevano detto di evitare gli assembramenti?

Altro tema fondamentale: l’italiano è sempre più furbo; più furbo di chi? Ma di un altro italiano ovviamente! Lui può uscire a correre, può andare in giro sbeffeggiando l’autocertificazione, può uscire senza mascherina perché altrimenti sembra ridicolo.

Lui può tutto questo e poi può andare anche su Facebook a ripostare un articolo in cui si legge che se tutti devono rispettare le norme di sicurezza, tutti devono rispettarle, ma non lui, lui può non rispettarle, però tu devi farlo.

Ecco, magari si potrebbe dimostrare che questa quarantena ha insegnato a tutti qualcosa, ad esempio a collaborare. Quindi lui potrebbe smetterla di uscire di casa per contare se i petali della margherita nel parco di fianco a casa sono aumentati o meno e tu la smetti di portare il cane a spasso ogni mezz’ora, magari accompagnato dalla tua vicina di casa.

A me pare equo, e a voi?