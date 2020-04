Ospedale da campo, Gafforelli: “È l’onore di Bergamo di fronte al mondo, grazie”

Nell’imminenza dell’apertura dell’ospedale alla Fiera di Bergamo, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli sente il dovere di esprimere un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il loro contributo per realizzare un’opera così complessa in due settimane di lavoro.

“Non è certo una sorpresa che gli alpini siano in grado di fare un miracolo del genere – commenta Gafforelli – ma non è scontato ringraziarli e rinnovare la stima e l’affetto che la Provincia insieme a tutti i bergamaschi sente per questa realtà. Un grazie infinito alla grande famiglia dell’Ana, in particolare al gruppo di lavoro che si occupa degli aspetti sanitari e a quello che si occupa della logistica, e un grazie alle centinaia di artigiani che hanno lavorato gratuitamente, alle aziende che hanno donato quello che potevano, a tutte le associazioni di volontari, fino ad arrivare ai privati che hanno donato cibo per la mensa. Questo ospedale, con i tempi e soprattutto i modi in cui è stato realizzato, è l’onore di Bergamo di fronte al mondo”.