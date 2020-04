Officina offre la manodopera per le riparazioni dei veicoli di medici, infermieri e volontari

L’officina Guru Motors a Brusaporto si impegna a effettuare le mansioni di riparazione dei veicoli gratuitamente per tutti coloro che stanno combattendo la lotta, in prima linea, contro il Coronavirus sul territorio bergamasco mettendo a rischio la propria salute.

L’iniziativa è rivolta ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e ai volontari che in questo periodo sono al servizio ospedaliero, gli ospedali per i mezzi aziendali, la Croce Verde e le forze dell’ordine.

La società è disponibile a offrire gratuitamente la manodopera ad esclusione del materiale di ricambio (riparazione e sostituzione gomme completamente gratuito). I clienti possono portare direttamente i ricambi in caso di necessità o possono rivolgersi all’officina accordandosi con il personale presente.

Servizi

La società offre i seguenti servizi:

La riparazione meccanica (auto e veicoli industriali)

I servizi dell’elettrauto

La riparazione o sostituzione Gomme

La macchina sostitutiva in caso di necessità

Per qualsiasi tipo di riparazione l’officina chiede di contattare telefonicamente per prendere l’appuntamento prima di recarsi sul posto (tranne per i casi di urgenza) in modo da offrire un buon servizio: cell. 3245317521 – tel. 035751568 email:info@gurumotors.it