Mozzo, lanciano droga dalla finestra per liberarsene: arrestati 4 giovani

Nella tarda serata di lunedì 31 marzo i carabinieri di Curno, a conclusione di una prolungata attività investigativa, sono intervenuti in via Lecco a Mozzo in un appartamento – ufficialmente disabitato – al quarto piano di un condominio. I militari dell’Arma hanno trovato quattro uomini, due 24enni e due 25enni, tutti irregolari e con precedenti specifici in materia di stupefacenti.

I quattro giovani sperando di eludere il controllo dei carabinieri hanno lanciato da una finestra dell’appartamento tre involucri in cellophane contenenti circa 80 dosi di cocaina, recuperati sul prato da altri carabinieri che stavano controllando l’immobile.

Nel corso della perquisizione dell’abitazione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 100 grammi di cocaina, 5 grammi di hashish nascosti nelle scarpe indossate da uno dei malviventi, oltre a materiale vario atto al confezionamento e 1.2540 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Al termine dell’operazione, i quattro giovani sono stati arrestati e rinchiusi nella casa circondariale di Bergamo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.