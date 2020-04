Lutto per lo chef bergamasco Andrea Mainardi: ha perso il padre

Un grave lutto ha colpito lo chef bergamasco Andrea Mainardi. Il cuoco, già protagonista de “La prova del cuoco” di Antonella Clerici e della scorsa edizion del “Grande Fratello Vip”, piange la perdita di suo papà, Giorgio.

In un post su Instagram Antonella Clerici, grande amica e testimone delle nozze di Andrea Mainardi e Anna Tripoli, ha scritto: “Oggi è mancato il papà di Andrea Mainardi. Un grande dolore. Ti abbraccio forte, Andrea. E con te anche la tua mamma Michelle, e Anna. Ti voglio bene, sai che per te ci sono e ci sarò sempre”.

Non si conoscono le cause del decesso ma pare che l’uomo fosse malato da tempo.

Parlando del padre, già al “Grande Fratello Vip”, lo chef aveva accennato a problemi di salute e in un’intervista a Verissimo dopo la partecipazione al reality, aveva dichiarato: “Dirmi quella frase in finale, detta da lui, che sono 4 anni che è sdraiato a letto per un tumore è stato davvero emozionante. Un abbraccio e un bacio è sempre arrivato dalla mamma, lui aveva un altro modo”.