Il ministro Speranza: “Misure restrittive in vigore fino a Pasqua”

Il Governo Conte intende confermare le attuale misure restrittive per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus fino a Pasqua. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza durante l’informativa in Senato sulla situazione dell’emergenza. “È intenzione del governo confermare le limitazioni a suo tempo imposte fino al 13 aprile. Il nostro obiettivo è non moltiplicare il numero dei positivi, ridurre i decessi ed evitare che il nostro sistema sanitario nazionale venga colpito da ulteriore tsunami”.

“Senza un vaccino – ha detto il ministro – non sconfiggeremo mai il Covid: siamo tutti consapevoli che per un periodo non breve dovremo sapere gestire questa fase di transizione ed evitare l’esplosione di nuovi focolai. I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L’allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali”.