Fontana: “Continuità sui numeri dei contagi, siamo su un piano, poi inizierà la discesa”

“Siamo nel rispetto di quella linea di continuità per quanto riguarda i numeri: non esiste più incremento, siamo in piano, diciamo. Quindi sembra sia stato raggiunto il culmine, si proseguirà per un certo periodo in questa direzione, poi inizierà la discesa. Teniamo sempre alta la guarda per evitare il rischio che il contagio possa riprendere”

È quanto ha dichiarato nella tarda mattinata di mercoledì il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel consueto incontro con i giornalisti per fare il primo punto della giornata sull’emergenza Coronavirus.

Il governatore nel pomeriggio sarà a Bergamo all’ospedale da campo che sarà inaugurato nei prossimi giorni: “Altra dimostrazione di capacità e impegno dei lombardi che pur in difficoltà non si tirano indietro. È molto bello, mi complimenterò con chi l’ha realizzato”

Fa poi chiarezza sulla questione relativa alla possibilità di uscire per bimbi e genitori: “Un equivoco, ho sentito il ministro Lamorgese, il contenuto dell’ordinanza che scatterà il 4 aprile non cambia, perciò vanno mantenuti gli stessi comportamenti”