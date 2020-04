Coronavirus, Gori: “No a passeggiate con i figli, a Bergamo siamo ancora in emergenza”

Un no alla circolare del Viminale – che consente ai genitori di minori di fare passeggiate intorno alla propria casa con i figli – arriva da Palazzo Frizzoni.

“Ci sono bambini bloccati da più di un mese in piccoli appartamenti senza neanche un balcone, capisco quindi la ratio della circolare del Ministero – afferma il Sindaco Giorgio Gori -. Ma c’è il rischio che il messaggio sia frainteso, che sia letto come un segnale di allentamento dell’emergenza e delle responsabilità di ognuno. Io quindi, pur pensando a quei bambini, non l’avrai fatta. In Lombardia peraltro il problema non si pone, visto che vige un’ordinanza della Regione che mantiene le disposizioni più stringenti. A Bergamo, in particolare, non possiamo permetterci di allentare la stretta proprio ora che cominciamo a vedere dei risultati. Rimaniamo comunque in una situazione seria ed è fondamentale continuare a essere rigorosi nei nostri comportamenti”.