Sono 44.773 i positivi al Coronavirus in Lombardia, in crescita di 1.565 nelle ultime ventiquattore. Di questi, 9.039 sono concentrati in provincia di Bergamo: 236 casi in più rispetto alla giornata precedente (una crescita maggiore rispetto a martedì, molto probabilmente dettata dal maggiore numero di tamponi effettuati).





Sono i numeri forniti dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la consueta conferenza per fare il punto sull’emergenza. Per quanto riguarda la città di Bergamo – sempre secondo i numeri forniti dalla Regione – sono 1.133 le persone positive: 23 casi in più rispetto all’ultima rilevazione effettuata.