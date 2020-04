Clusone piange Aldo Consonni, storico capogruppo degli Alpini

Si è spento Aldo Consonni, storico presidente del gruppo Alpini città di Clusone. A dare il triste annuncio è direttamente la sezione Ana: “Oggi un altro Alpino ci ha lasciato, il Capogruppo che per tanti anni ha guidato con impegno e dedizione il nostro gruppo Alpini di Clusone.R.I.P””.

È morto in questo periodo drammatico, segnato dalla pandemia del Coronavirus, contraddistinto da tanti lutti e dolore. Era un simbolo per Clusone e per tutta la Bergamasca, che oggi più che mai è a fianco degli Alpini che si sono impegnati per la realizzazione dell’ospedale da campo alla fiera a Bergamo.

Esprimendo la vicinanza ai famigliari, la sezione Alpini di Clusone condivide una foto-ricordo e sulla propria pagina Facebook scrive: “Ciao Aldo. Riposa in pace. I tuoi Alpini. Condoglianze ai famigliari”.