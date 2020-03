Unione degli Studenti: “Chiediamo il supporto psicologico in tutte le scuole lombarde”

“Scusate, ma qua si è inceppata la didattica a distanza – sono queste le parole disperate di una preside della provincia di Bergamo – è un’ecatombe e il dolore rimane chiuso dentro le case”.

L’intera provincia bergamasca e la regione Lombardia sono le zone più colpite dal coronavirus, facendo conoscere il dolore a intere famiglie che hanno perso amici, parenti o conoscenti, oppure che stanno pregando per tutti coloro che sono malati. Allo stesso tempo però, tutti i cittadini sono portati a rimanere chiusi in casa, vivendo in un clima di ansia, preoccupazione, stress e in alcuni casi anche episodi di violenza domestica. Fra loro ci sono anche i giovani, ragazzi e ragazze che a loro volta stanno affrontando questa situazione dettata dalla pandemia Covid-19. Per tali motivi, l’Unione degli Studenti Lombardia, chiede alla regione lombarda di attivare negli istituti scolastici sportelli psicologici, o potenziarli laddove fossero già presenti, garantendo la presenza di psicologi professionisti per incontri telematici con tutte le studentesse e gli studenti che ne avessero bisogno.

“Gli sportelli psicologici – racconta Luca Redolfi dell’UdS Lombardia – purtroppo spesso non esistono o sono garantiti per pochi giorni al mese, in diversi casi senza rispettare la privacy del singolo”.

Una seconda richiesta fa riferimento invece al gruppo classe, il quale deve essere supportato attraverso una programmazione di percorsi psicologici.

L’Unione Studenti Lombardia vorrebbe infatti che gli studenti fossero supportati in questo momento così critico, affermando che “le istituzioni scolastiche non possono fare finta di nulla riguardo a quello che sta accadendo all’interno delle nostre comunità.”