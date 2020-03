Tre film da quarantena: speciale Disney+

È ormai quasi ufficiale: la nostra reclusione forzata si protrarrà anche dopo il 3 aprile. Un bel po’ di tempo insomma, ma sicuramente necessario per arginare questa pandemia globale. Nel mentre, tra un’uscita col cane e una lunga passeggiata sul terrazzo di casa vostra, ecco a voi 3 film facilmente visibili sulla neonata Disney+.

Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988)

In un mondo dove i caratteri dei cartoni animati convivono con gli umani, un detective privato cerca di togliere di mezzo un fuggitivo accusato di omicidio.

Classico senza tempo targato Robert Zemeckis in cui un disilluso e depresso Bob Hoskins sarà chiamata a collaborare con coloro che odia di più, i cartoni animati, per smascherare colui che ha ucciso suo fratello anno prima.

Battuta migliore: “io non sono cattiva, è che mi disegnano così!”

Coco (2017)

Miguel, un giovanissimo aspirante musicista, intraprende un viaggio verso la terra dei propri antenati per scoprire i misteri nascosti dietro i racconti e le tradizioni della famiglia.

Da molti definito come il successore spirituale di capolavori come “Inside out” e “Up”, “Coco” ci racconterà una storia di fratellanza, amore e usanze folcloristiche messicane, il tutto il salsa musical. 6 anni di preparazione e due premi Oscar valgono senz’altro la nomina per questo capolavoro targato Pixar.

Battuta migliore: “Non sottovalutare mai il potere della musica. Nessuno mi garantiva che avrei avuto un futuro, quindi spettava a me afferrare quel sogno, stringerlo forte e farlo diventare realtà.”

Gli aristogatti (1970)

Quando una nobildonna parigina passa a miglior vita, lascia in eredità tutti gli averi ai suoi gatti. Il perfido maggiordomo Edgar non ci sta e ce la mette tutta per eliminare i felini.

Altro giro altro capolavoro intramontabile. Pur essendo uscito 50 anni fa è comunque un “must” per i bambini di ogni età, siano essi baby boomers, generazione X, Y o Z.

Chi di noi non ha mai sognato di assaggiare la “crema di crema alla Edgar”? Chi non ha mai cantato a squarciagola “tutti quanti voglion fare jazz” spaccando i timpani a tutti coloro che lo stavano guardando con noi? Ma soprattutto chi non ha mai sognato vedendo questo film d’animazione?

Beh, se non siete tra questi fortunati sbrigatevi a vederlo! Non ve ne pentirete.

Battuta migliore: “Io so’ Romeo… Er mejo der Colosseo”