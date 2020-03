Sindaco di Ponte Nossa: “Situazione difficile, ho scritto al presidente, Mattarella mi ha telefonato”

“Ero in una situazione difficile, con i due medici di base entrambi malati. Ho scritto al Quirinale e il presidente Mattarella mi ha telefonato”. Così Stefano Mazzoleni, sindaco di Ponte Nossa, racconta la vicinanza del Capo dello Stato a lui e ai cittadini del piccolo paese seriano. “Come un padre di famiglia. Vedo una chiamata da un numero sconosciuto, rispondo pensando a una delle tante emergenze. La sua voce dice: ‘Sono Sergio Mattarella’ Non l’avrei mai immaginato. Tant’è che non l’ho raccontato a nessuno tranne a mia moglie. Solo dopo giorni l’ho detto ad alcuni amici”.

Stefano Mazzoleni descrive la sorpresa bella ad Agorà su Rai3, spiegando che non aveva sostituti per i due medici di famiglia malati. Mattarella gli ha espresso la propria comprensione e gli ha assicurato un suo intervento, che puntualmente è avvenuto.