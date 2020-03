Ossigeno per ospedali, farmacie e case: il lavoro quotidiano dei vigili del fuoco

Non si sono mai tirati indietro e, oltre ai tradizionali interventi in caso di incendio o situazioni di pericolo, i vigili del fuoco hanno dato completa disponibilità per dare il loro supporto durante l’emergenza Coronavirus.

Ed è quotidiano il loro lavoro di trasporto e smistamento delle bombole di ossigeno negli ospedali, nelle farmacie e nelle case delle persone che hanno necessità di assistenza terapeutica domiciliare.

I vigili del fuoco di Bergamo si sono attivati immediatamente, in collaborazione con la Protezione Civile, per consegnare ai centri operativi comunali della provincia le bombole necessarie ai pazienti per fronteggiare il diffondersi del contagio da Covid-19.