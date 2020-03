Musica che unisce, Pechino Express o Harry Potter? La tv del 31 marzo

Per la prima serata in tv, martedì 31 marzo su RaiUno dalle 20.30 andrà in onda “Musica che unisce”. La Rai scende in campo con il meglio della musica e dello spettacolo italiano per sostenere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile, impegnata quotidianamente contro ‪il Coronavirus. Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Calcutta, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Maneskin, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso sono solo alcuni dei giganti che parteciperanno alla serata.

Ma non solo musica: la danza con l’étoile Roberto Bolle e il cinema con Luca Zingaretti e Paola Cortellesi. Dal mondo sportivo Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e con la voce narrante di Vincenzo Mollica. Un grande show senza interruzioni pubblicitarie e soprattutto senza gli artisti sul palco, ognuno contribuirà da remoto, nel rispetto dell’hashtag #iorestoacasa, inviando la propria performance. ‪Non mancherà uno spazio informativo, grazie al Ministero della Salute con esperti del mondo scientifico.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Pechino Express”, condotto da Costantino Della Gherardesca.

Le anticipazioni ci preparano a una sfida agguerritissima. Enzo Miccio non ha intenzione di cedere il passo agli avversari, ma le Top si sono subito dimostrate determinatissime a battere i Wedding Planner. La vittoria non è così lontana e ogni scelta è fondamentale, ogni strategia può rivelarsi vincente. Forse non quella di Gladiatori e Wedding Planner, che pare abbiano un accordo per andare avanti insieme, ma è tutta una supposizione. Dayane e Ema si sono ripromesse di superare Enzo e Carolina nella gara, sperando addirittura di eliminarli.

In questa puntata ci aspettano di sicuro momenti molto divertenti. Abbiamo visto i Gladiatori salire su un palco e attirare l’attenzione del pubblico. Nicole delle Collegiali in bicicletta inoltre ha urlato di aver bisogno di soldi: per un passaggio oppure per una missione? Intanto le due ragazze del Collegio pare confermeranno di essere sulla cresta dell’onda: “Avete paura eh!”, dirà Nicole in confessionale. Hanno vinto le ultime due tappe e chissà… Ma soprattutto rischierà di scoppiare una delle coppie favorite alla vittorie: le Top litigheranno. Dayane arriverà al punto di dire a Ema: “Stai attenta a come parli con me!”. Infine, Costantino Della Gherardesca sventolerà la bandiera nera.

Guardando ai possibili eliminati, Le Collegiali sono state la vera sorpresa della settima puntata, perché hanno confermato la loro crescita classificandosi prime per la prova vantaggio stasera. Ma soprattutto hanno spiazzato tutti vincendo anche la settima tappa! Hanno deciso di eliminare Mamma e Figlia, ma spiegando così la loro scelta: hanno ritenuto più forti Soleil e Wendy perché in crescendo nel percorso, a differenza dei Gladiatori che perdono terreno. Saranno proprio loro i prossimi eliminati di Pechino Express 2020?

Canale5 alle 21.20 trasmetterà uno speciale del Tg5 dedicato al Coronavirus.

Spazio all’attualità anche su RaiTre e Rete4. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, mentre sulla tv di Cairo alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “La ragazza del dipinto”; su Italia1 alle 21.25 “Harry Potter e il principe Mezzosangue”; su Rai4 alle 21.10 “Alien Covenant”; su Rai5 alle 21.15 “Il riccio”; su La5 alle 21.10 “C’è post@ per te”; su Iris alle 21 “La guida indiana”; e su Italia2 alle 21.10 “L’uomo con i pugni di ferro”

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 la sitcom “Affari di famiglia”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.